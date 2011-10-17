İran 70 kilogram uranyum üretti

TAHRAN - Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi bir toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, nükleer enerji faaliyetlerinin program dahilinde sürdüğünü söyledi.

Salihi, uranyum zenginleştirme çalışmalarıyla ilgili olarak da ''Bir ay önceki verilere göre yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş yaklaşık 70 kilogram uranyum ürettik'' ifadesini kullandı.

İran, 9 Şubat 2010'da uranyumu yüzde 20 zenginleştirme işleminin başlatıldığını açıklamıştı.

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve Almanya'dan oluşan 5 artı 1 ülkeleriyle İran arasında uranyum takasına ilişkin görüş ayrılıklarının giderilememesi üzerine Tahran yönetimi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na (UAEK) mektup göndererek, zenginleştirme işlemini kendisinin yapacağını ilan etmişti.