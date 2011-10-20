Irak'tan Türkiye'ye işbirliği mesajı

Irak, Türkiye’ye yönelik “terörist eylemler”i kınadığını ve bu tür eylemlerin tekrarlanmaması için Türkiye’yle işbirliği içinde olacaklarını belirtti.

Irak Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı açıklamada, dün Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gerçekleşen ve 24 Türk askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırı kınandı. Açıklamada, "Irak hükümeti ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi sınır güvenliğininin sağlanması ve benzer saldırıların tekrarlanmasını önlemek adına Türk hükümetiyle güvenlik işbirliği yapmaya kararlıdır" denildi.

ANKARA'YA KRİTİK ZİYARET Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin eski Başbakanı ve KDP Genel Başkan Yardımcısı Necirvan Barzani ise bugün Ankara'ya geldi. Barzani, Başbakan Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşüyor.

Son dönemde artan terör saldırıları nedeniyle Barzani'nin ziyaretinin ana gündem maddesinin de PKK ile mücadele olması bekleniyor.