Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Irak'tan Türkiye'ye işbirliği mesajı

Irak, Türkiye’ye yönelik “terörist eylemler”i kınadığını ve bu tür eylemlerin tekrarlanmaması için....

Irak'tan Türkiye'ye işbirliği mesajı

Irak, Türkiye’ye yönelik “terörist eylemler”i kınadığını ve bu tür eylemlerin tekrarlanmaması için....

20 Ekim 2011 Perşembe 12:25
Irak'tan Türkiye'ye işbirliği mesajı
banner238

Irak, Türkiye’ye yönelik “terörist eylemler”i kınadığını ve bu tür eylemlerin tekrarlanmaması için Türkiye’yle işbirliği içinde olacaklarını belirtti.

Irak Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı açıklamada, dün Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gerçekleşen ve 24 Türk askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırı kınandı. Açıklamada, "Irak hükümeti ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi sınır güvenliğininin sağlanması ve benzer saldırıların tekrarlanmasını önlemek adına Türk hükümetiyle güvenlik işbirliği yapmaya kararlıdır" denildi.

ANKARA'YA KRİTİK ZİYARET Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin eski Başbakanı ve KDP Genel Başkan Yardımcısı Necirvan Barzani ise bugün Ankara'ya geldi. Barzani, Başbakan Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşüyor.

Son dönemde artan terör saldırıları nedeniyle Barzani'nin ziyaretinin ana gündem maddesinin de PKK ile mücadele olması bekleniyor.

Son Güncelleme: 20.10.2011 12:25
Anahtar Kelimeler:
PKKTürkiyeIrakİşbirliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim