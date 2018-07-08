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Irak’taki Genel Seçim

KERKÜK'TE OYLARIN ELLE SAYIM İŞLEMİNİN DURDURULMASI PROTESTO EDİLDİ

Irak’taki Genel Seçim

KERKÜK'TE OYLARIN ELLE SAYIM İŞLEMİNİN DURDURULMASI PROTESTO EDİLDİ

08 Temmuz 2018 Pazar 09:43
Irak’taki Genel Seçim

KERKÜK'TE OYLARIN ELLE SAYIM İŞLEMİNİN DURDURULMASI PROTESTO EDİLDİ
 Irak'ta yapılan genel seçimlere hile ve şaibe karıştığı iddiasıyla beş gün önce başlatılan oy pusulalarının elle sayım işleminin aniden durdurulması Kerkük kentinde protesto edildi. 
Oy pusulalarının elle sayım işleminin aniden durdurulması üzerine Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi'nin çağrısı üzerine Kerkük kent merkezinde bir araya gelen Türkmenler, elle sayım işleminin  durdurulmasına tepki gösterdi. 
Göstericiler, "Kerkük'te oyların elle sayım işleminin durdurulmasını kabul etmiyoruz", "Kerkük'teki tüm sandıkların açılmasını istiyoruz" ve "Tüm sandıkların elle sayılmasını istiyoruz" yazılı pankartlar açtı. 
ITC Kerkük İl Başkanı Kasım Kazancı da AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel seçimlere hile ve şaibe karıştığı iddiasıyla beş gün önce başlatılan oy pusulalarının elle sayım işleminin aniden durdurulduğunu belirterek, "Elle sayım işleminin aniden durdurulması, seçimlerdeki hilelerin ortaya çıkmasına engel olacaktır.'' ifadesini kullandı.
 Kerkük'te hile ve şaibenin karıştığı bin 500'den fazla sandığın sadece bir kısmının açılmasının seçmenin iradesini hiçe saymak olduğunu ifade eden Kazancı, ''şaibeli sandıklarının sadece yüzde 25'nin açılmasından sonra elle sayım işleminin durdurulmasının "demokrasi ayıbı" olduğunu söyledi. 
Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Başkanı İstibrak Yazaroğlu da bu hile ve şaibelerle Türkmenlerin iradelerini çalmak ve seslerinin kısılmak istendiğini vurguladı.
Tüm engellere ve terör saldırısı ihtimallerine rağmen Türkmenlerin, gecenin geç saatlerinde hakkını talep etmek için gösteri düzenlediğine dikkati çeken Yazaroğlu, Türkmen milletinin demokrasiden asla vazgeçmeyeceğinin altını çizdi. 
Kerkük'te 12 Mayıs tarihinde yapılan genel seçimlere şaibe ve hilenin karıştığı iddia edilen 526 sandıktaki oy pusulalarının elle sayım işlemine salı günü başlanmıştı.  
Irak'ın başta Kerkük ve diğer kuzey bölgeleri olmak üzere elektronik cihazlar kullanılarak yapılan oy verme işlemleri sırasında hile yapıldığı iddia ediliyor. 
Kerkük’te Türkmenler, oylarının Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi’ne (KYB) kaydırıldığını ifade ediyor. 
Buradaki Türkmenler, sonuçların açıklandığı tarihten bu yana seçimlere şaibe karıştığı ve oylarının çalındığı gerekçesiyle gösteriler düzenliyor. Türkmenlerin başını çektiği gösterilere Araplar da destek veriyor.
Irak meclisi, 6 Haziran tarihinde ülke genelinde seçim sandıklarının yeniden açılarak elle sayılması, yurt dışındaki seçmenlerin ve sığınmacıların bulunduğu bölgelerle IKBY'de güvenlik güçlerinin kullandığı oyların iptal edilmesi kararı alınmıştı.

Irak Anayasa Mahkemesi ise 21 Haziran tarihinde parlamentonun hile karıştığı gerekçesiyle 12 Mayıs seçim sonuçlarının "yeniden elle sayılması kararının" doğru olduğuna ancak güvenlik güçlerinin oylarının iptal edilmesinin de anayasaya aykırı olduğunu bildirmişti.
 


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Son Güncelleme: 08.07.2018 12:56
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