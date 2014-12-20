Irak'taki Bombalı Saldırılarda 6 Kişi Yaşamını Yitirdi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkentin Şeyh Ömer bölgesinde el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Bağdat'ın kuzeyindeki Eş-Şağb bölgesindeki ikinci saldırıda ise 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

El-Beyağ bölgesindeki üçüncü patlama ise 1 kişinin ölümüne, 7 kişinin yaralanmasına neden oldu.

İNTİHAR EYLEMCİSİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Salahaddin vilayetinde güvenlik güçlerinin, El-Muğtasim nahiyesindeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunan bir intihar eylemcisini etkisiz hale getirdiği bildirildi.

İntihar eylemcisinin, içinde bulunduğu bomba yüklü aracı kontrol noktasına sürdüğü ancak güvenlik güçleri tarafından fark edilerek ateş açılması üzerine kontrol noktasına varmadan aracı patlattığı belirtildi.



