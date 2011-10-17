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Irak'ta "Kürt bayrağı" gerginliği

Irak'ın Hanekin şehrinde dün binlerce kişi, Kürt bayraklarının devlet binalarından indirilmesine karar veren..

Irak'ta "Kürt bayrağı" gerginliği

Irak'ın Hanekin şehrinde dün binlerce kişi, Kürt bayraklarının devlet binalarından indirilmesine karar veren..

17 Ekim 2011 Pazartesi 11:54
Irak'ta
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Irak'ın Hanekin şehrinde dün binlerce kişi, Kürt bayraklarının devlet binalarından indirilmesine karar veren Bağdat hükümetini protesto etti.

Irak'ta Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'yle Bağdat hükümeti arasında anlaşmazlıklara neden olan Hanekin şehrinde, dün bir araya gelen binlerce Kürt gösterici, Kürt bayraklarını bu şehirdeki devlet binalarından indirme kararı alan Nuri El Maliki ve hükümet aleyhine sloganlar attı.

BİNLERCE KÜRT HANEKİN'İ BAYRAKLARLA DONATTI Ellerinde Kürt bölgesinin bayraklarıyla yürüyen göstericiler, "Hanekin Kürt kalacaktır" diye bağırdı. Hanekin'deki bu gösteriler, Bağdat hükümetinin ve Iraklı Kürtlerin hak iddia ettiği diğer "tartışmalı bölgelerde" yaşanabilecek sorunların da bir göstergesi olarak yorumlandı. Bu yıl sonunda bölgeden ABD ordusunun çekilmesiyle bu sorunların daha da büyüyeceği öngörülüyor.

YÖNETİMİ BAĞDAT'TA, NÜFUSU KÜRT Hanekin, Irak'taki Diyala bölgesinde bulunan, Bağdat yönetiminde bir kent. Ancak, bu kentte yaşayanların çoğunluğunu Kürtler oluşturuyor. Irak'ta üç ayrı bölgeyi elinde bulunduran Kürt yönetiminin idaresi altına girmek isteyen Hanekinli Kürtler, bayraklarının özgürce dalgalanmasını talep ediyor.

Bunun sembolik bir anlamı var, çünkü Iraklı Kürtler Saddam Hüseyin'in baskıcı rejiminin ardından, Bağdat'ın Arap hakimiyetini dayatan yönetimine boyun eğmek istemiyor. Buna karşılık, Araplar ise, Kürtlerin Hanekin'deki bu bayraklı yürüyüş gibi eylemlerini, kendilerine karşı bir tehdit olarak nitelendiriyor. Hanekin'de Kürt bayraklarını indirme kararı Bağdat yönetimi tarafından iki hafta önce açıklanmıştı

Son Güncelleme: 17.10.2011 11:54
Anahtar Kelimeler:
GerginlikKürtIrakBayrakHanekin
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