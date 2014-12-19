Irak'ta Kadın Sünneti Vakası

IRAK KÜRT BÖLGESEL YÖNETİMİ'NDE KADIN SÜNNETİ ORANININ YÜZDE 60 CİVARINDA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

WADİ KADIN ARAŞTIRMALARI SORUMLUSU MURATHAN: "KÜRDİSTAN BÖLGESİNDEKİ KADIN SÜNNETİ ORANI SÜLEYMANİYE'DE YÜZDE 77, ERBİL'DE YÜZDE 63, KERKÜK'TE İSE YÜZDE 38 CİVARINDA. DUHOK İLİNDE BU VAKAYA ÇOK NADİR RASTLANIYOR"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), kadın sünnetinin yüzde 60 civarında olduğu öne sürüldü.

Merkezi Süleymaniye'de olan Almanya destekli Wadi isimli kuruluş, 2004'ten beri Irak'ta "kadın sünneti" vakasıyla ilgili araştırmalar yapıyor. Wadi Kadın Araştırmaları Sorumlusu Fellah Murathan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kürdistan bölgesindeki kadın sünneti oranını yüzde 60 olarak tespit ettik. Bu oran Süleymaniye'de yüzde 77, Erbil'de yüzde 63, Kerkük'te ise yüzde 38 civarında. Duhok ilinde bu vakaya çok nadir rastlanıyor" dedi.

Murathan, Süleymaniye ilinin Pişder, Ranya ve Kaladze bölgelerinin yüzde 95'le Ortadoğu'nun en yüksek kadın sünneti oranına sahip olduğunu ifade etti.

Kadın sünnetinin Irak'ta daha çok Sünniler arasında yaygın olduğunu aktaran Murathan, Şiilerde "yok denecek kadar" az olduğunu, Yezidi ve Hristiyanlar arasında ise kadın sünneti vakasına rastlamadıklarını kaydetti.

Yerel Kürt hükümetiyle yürüttükleri ortak çalışmalar sonucu kadın sünneti vakasını düşürdüklerini dile getiren Murathan, tüm uyarılara rağmen bazı bölgelerde kadın sünnetinin hala bir kültür olarak devam ettirildiğini belirtti.

Süleymaniye Kadına Karşı Şiddeti Önleme Kurumu Müdürü Hiwa Kerim de kadın sünnetini önlemek için Kürt bölgesinde 2011 yılında bir yasa çıkarıldığını hatırlatarak, "Yasa kapsamında bir takım yaptırımlar getirildi. Buna göre kız çocuğunu sünnet eden aileye 3 bin dolardan başlayan para cezasının yanı sıra 6 ay ila 3 yıl arası hapis cezası veriliyor" diye konuştu. Kerim, yasal önlemlere rağmen kadın sünnetinin bir kültür olarak sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.