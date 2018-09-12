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Irak’ta Bombalı Saldırı: 5 Ölü, 32 Yaralı

Irak'ın Salahaddin vilayetinde bir restoranı hedef alan bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Irak’ta Bombalı Saldırı: 5 Ölü, 32 Yaralı

Irak'ın Salahaddin vilayetinde bir restoranı hedef alan bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 11:54
Irak’ta Bombalı Saldırı: 5 Ölü, 32 Yaralı

Irak'ın Salahaddin vilayetinde bir restoranı hedef alan bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Salahaddin kent merkezi Tikrit'in kuzeyinde yer alan Haccac ilçesindeki restorana bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin yaralandığını belirtti.

Güvenlik güçlerince "ölüm üçgeni" olarak tabir edilen Kerkük-Salahaddin-Diyala vilayetleri arasındaki bölgede zaman zaman özellikle sivilleri hedef alan terör saldırıları gerçekleşiyor.

Irak ordusu, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın eline geçen Salahaddin vilayetinin tamamını 2015 sonunda geri almıştı.

Son Güncelleme: 12.09.2018 16:37
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