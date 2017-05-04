Irak'tan Mısır'a 2 Milyon Varillik İlk Petrol Sevkiyatı Gerçekleşti

Irak ve Mısır hükümetleri, geçen sene yıllık 12 milyon varil petrol sevkiyatını içeren anlaşmayı imzalamıştı.

Mısır'a ait tankerle yapılan sevkiyatın, iki ülke arasında yılda 12 milyon varillik petrol sevkiyatını öngören anlaşma çerçevesinde yapıldığını kaydeden Cihad, anlaşmanın yenilenebilir olduğuna dikkati çekti.

Irak Petrol Bakanlığı sözcüsü Asım Cihad, yaptığı yazılı açıklamada, Basra'daki limanlar aracılığıyla Mısır'a 2 milyon varillik ilk petrol sevkiyatının gerçekleştirildiğini belirtti.

Bağdat, 4 Mayıs 17 : Irak ile imzalanan anlaşma kapsamında Mısır'a 2 milyon varilden oluşan ilk petrol sevkiyatının yapıldığı bildirildi.

Irak ile imzalanan anlaşma kapsamında Mısır'a 2 milyon varilden oluşan ilk petrol sevkiyatının yapıldığı bildirildi.