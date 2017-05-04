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04 Mayıs 2017 Perşembe 15:14

Irak'tan Mısır'a 2 Milyon Varillik İlk Petrol Sevkiyatı Gerçekleşti

Irak ile imzalanan anlaşma kapsamında Mısır'a 2 milyon varilden oluşan ilk petrol sevkiyatının yapıldığı bildirildi.

Irak'tan Mısır'a 2 Milyon Varillik İlk Petrol Sevkiyatı Gerçekleşti
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Bağdat, 4 Mayıs 17 : Irak ile imzalanan anlaşma kapsamında Mısır'a 2 milyon varilden oluşan ilk petrol sevkiyatının yapıldığı bildirildi.

Irak Petrol Bakanlığı sözcüsü Asım Cihad, yaptığı yazılı açıklamada, Basra'daki limanlar aracılığıyla Mısır'a 2 milyon varillik ilk petrol sevkiyatının gerçekleştirildiğini belirtti.

Mısır'a ait tankerle yapılan sevkiyatın, iki ülke arasında yılda 12 milyon varillik petrol sevkiyatını öngören anlaşma çerçevesinde yapıldığını kaydeden Cihad, anlaşmanın yenilenebilir olduğuna dikkati çekti.

Irak ve Mısır hükümetleri, geçen sene yıllık 12 milyon varil petrol sevkiyatını içeren anlaşmayı imzalamıştı.

(AA/RU/GUR)

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