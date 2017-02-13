Irak'taki Şiddet Olayları

DİYALA VE BAĞDAT'TA MEYDANA GELEN ŞİDDET OLAYLARINDA 7 KİŞİ ÖLDÜ, 18 KİŞİ YARALANDI
Bağdat, 13 Şubat 17: Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da meydana gelen şiddet olaylarında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.
Diyala Emniyetinde Yüzbaşı Habib eş-Şemri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyala'da silahlı bir grubun içinde sivillerin bulunduğu bir araca saldırı düzenlemesi sonucu 3 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını belirtti.
Şemri, güvenlik güçlerinin olayın ardından bölgede saldırganları arama çalışmalarına başladığını ifade etti.
Öte yandan Bağdat Emniyetinde Üsteğmen Nasır el-Hanun, başkentin Ebu Gureyb semtinde yola bırakılmış bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını aktardı.
Hanun, Nehrevan bölgesi ile Fırat Mahallesinde de halk pazarları yakınlarına bırakılan bombaların patlaması sonucu 2 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını kaydetti.
(AA/ÖZ/HA)