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24 Ocak 2017 Salı 12:05

Irak'taki Şiddet Olayları

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'taki Şiddet Olayları
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BAĞDAT'TA DÜZENLENEN BOMBALI SALDIRIDA 4 KİŞİ ÖLDÜ, 11 KİŞİ YARALANDI

Bağdat, 24 Ocak 17 : Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın merkezindeki Şehirlerarası Nahda Otogarı'nda bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Güvenlik zafiyetinin yaşandığı Bağdat, sık sık şiddet olayları ve bombalı saldırılara sahne oluyor.

(AA/ÖZ/ÖK)

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