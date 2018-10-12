banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96657
ALTIN
231.452
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7751
EURO
6.8595
Tecavüz ettiği iddia ediliyor
TECAVÜZ ETTİĞİ İDDİA EDİLİYOR
Tutuklu sayısı 5’e yükseldi
TUTUKLU SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Çatalköy'de tecavüz
ÇATALKÖY'DE TECAVÜZ
Tartıştığı garsonu bıçakla ağır yaraladı
TARTIŞTIĞI GARSONU BIÇAKLA AĞIR YARALADI
banner282
Flaş Haber
Çatalköy'de tecavüz
Kapat

Irak\'ta Türkmenler Yeni Kabinede Yer Almak İstiyor

Bağdat, 12 Ekim 18 (.): Irak\'ta Türkmenler yeni kurulacak hükümette yer almak istiyor.

Irak\'ta Türkmenler Yeni Kabinede Yer Almak İstiyor

Bağdat, 12 Ekim 18 (.): Irak\'ta Türkmenler yeni kurulacak hükümette yer almak istiyor.

12 Ekim 2018 Cuma 19:00
Irak\'ta Türkmenler Yeni Kabinede Yer Almak İstiyor
Bağdat, 12 Ekim 18 (.): Irak\'ta Türkmenler yeni kurulacak hükümette yer almak istiyor.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi\'nin Bağdat\'ta ITC\'yi ziyaret ederek, Türkmen toplumunun temsilcileriyle hükümet kurma sürecini görüştüğünü söyledi.

Ziyareti "tarihi" olarak nitelendiren Salihi, "Türkmenler olarak Abdulmehdi hükümetinde birden fazla bakanlıkla temsil edilmek istiyoruz." dedi. 

Türkmenlerin Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerine de talip olduklarını belirten Salihi, yeni Irak\'ta Türkmen haklarının garanti altına alınması için birlik içinde olmaları gerektiğini vurguladı.

Abdulmehdi ile Irak\'ın ekonomik ve güvenlik durumunu da değerlendirdiklerini aktaran Erşet Salihi, Bağdat\'ta karar alma sürecinde Türkmenlerin de yer alacağından umutlu olduğunu ifade etti.

Salihi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun dünkü Bağdat ziyaretinin de önemli olduğunu belirterek, Irak\'ın güneyi için Türkiye ile su meselesini görüştüklerini anımsattı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 2 Ekim\'de hükümeti kurma görevini bağımsız Şii siyasetçi Adil Abdulmehdi\'ye vermişti.

Abdulmehdi, hükümeti kurmak için Bağdat\'ta bulunan Şii, Sünni, Kürt, Türkmen ve diğer gruplarla görüşmelerini sürdürüyor.

Irak anayasasına göre, Abdulmehdi\'nin 30 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor. 

(AA/FEZ)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uluslararası Af Örgütü'nden Kaşıkçı’nın Akıbetini Sordu
Uluslararası Af Örgütü'nden Kaşıkçı’nın Akıbetini Sordu
Endonezya’daki Depremde Ölü Sayısı Artıyor
Endonezya’daki Depremde Ölü Sayısı Artıyor
İngiltere Maliye Bakanı'ndan Brexit Değerlendirmesi
İngiltere Maliye Bakanı'ndan Brexit Değerlendirmesi
Nijerya'da Sel Felaketi… Ülkenin 9 Eyaletinde Acil Durum İlan Edildi
Nijerya'da Sel Felaketi… Ülkenin 9 Eyaletinde Acil Durum İlan Edildi
ABD'li Papaz Brunson 4. Kez Hakim Karşısında
ABD'li Papaz Brunson 4. Kez Hakim Karşısında
Uganda'da Heyelan: 40 Ölü
Uganda'da Heyelan: 40 Ölü
Meksika'da Alışveriş Merkezi İnşaatı Çöktü: 7 Ölü
Meksika'da Alışveriş Merkezi İnşaatı Çöktü: 7 Ölü
Kaşıkçı İle İlgili Ses Ve Video Kaydı İddiası
Kaşıkçı İle İlgili Ses Ve Video Kaydı İddiası
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Salgınında Ölenlerin Sayısı 90'a Çıktı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Salgınında Ölenlerin Sayısı 90'a Çıktı
Endonezya'da İki Kişiye Uyuşturucudan İdam Cezası
Endonezya'da İki Kişiye Uyuşturucudan İdam Cezası

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim