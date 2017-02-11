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11 Şubat 2017 Cumartesi 13:25

Irak'ta Sadr Yanlıları Gösteri Düzenledi

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, Yüksek Seçim Komiserliği üyelerinin değiştirilmesi talebiyle başkent Bağdat'ta gösteri düzenledi.

Irak'ta Sadr Yanlıları Gösteri Düzenledi
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Bağdat, 11 Şubat 17 : Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, Yüksek Seçim Komiserliği üyelerinin değiştirilmesi talebiyle başkent Bağdat'ta gösteri düzenledi.

Tahrir Meydanı'nda toplanan Sadr yanlıları, "Komiserliğe getirilenler değiştirilmeli", "Yüksek Seçim Komiserliği'nin değiştirilmesi, Irak halkının talebidir" yazılı dövizler taşıdı.

Parlamento ve hükümet içindeki "yolsuzluk ve yolsuzluk yapanlar" aleyhinde slogan atan protestocular, bu kişilerin yargılanması talebinde bulundu.

Gösteride Sadr adına konuşan Muhammed el-Kabi, "Ya Yüksek Seçim Komiserliği yasası ve üyeleri değiştirilir ya da bir sonraki adımın ne olacağına Irak halkı karar verir." dedi.

“Tansiyonu yükseltecek adımlar" beklediklerini kaydeden Kabi, söz konusu adımların ne olacağına ilişkin bilgi vermedi.

Eylemi organize edenlerden Nasır es-Seyyid de AA muhabirine, "Gösteri düzenlememizin nedeni, reform ve daha iyiye doğru değişim talep etmek. Buradan verdiğimiz mesaj, olumlu bir karşılık bulmazsa parlamento ve hükümete bu reformları gerçekleştirmesi için baskı oluşturacak adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.

Seyyid, hükümetten yüz binlerce kişinin taleplerine hızlı bir cevap vermesini beklediklerini dile getirdi.

Öte yandan, güvenlik güçlerinin, meydanın yakınındaki hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye giden yolları kapattığı, bölgenin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Sadr yandaşları 20 Mayıs 2016'da düzenledikleri hükümet karşıtı gösteri sırasında Yeşil Bölge'yi basarak içeri girmişti.

Mukteda es-Sadr, eski Başbakan Nuri el-Maliki döneminde atanan seçim komiserliği üyelerinin Dava Partisi'ne yakınlıkları nedeniyle bağımsız olmadığını öne sürüyor.

Irak'ta yerel seçimlerin 16 Eylül'de, genel seçimlerin ise Nisan 2018'de yapılması öngörülüyor.
      
(AA/AK/HÖ)

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