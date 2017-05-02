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02 Mayıs 2017 Salı 10:06

Irak'ta Karargaha Saldırı

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Enbar vilayetinde bir karargaha düzenlediği saldırıda 10 askerin öldüğü, 6'sının yaralandığı bildirildi.

Irak'ta Karargaha Saldırı
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DEAŞ'IN ASKERİ NOKTAYA DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 10 ASKER HAYATINI KAYBETTİ, ÇIKAN ÇATIŞMADA 7 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ

Enbar, 2 Mayıs 17 : Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Enbar vilayetinde bir karargaha düzenlediği saldırıda 10 askerin öldüğü, 6'sının yaralandığı bildirildi.

Irak ordusunda görevli Albay Velid ed-Duleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin Rutbe ilçesinin doğusundaki karayolu üzerinde bulunan Irak ordusuna ait bir karargaha silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Duleymi, "Saldırının ardından karargahta bulunan askerler ile DEAŞ militanları arasında yaşanan şiddetli çatışmada 10 asker öldü, 6 asker yaralandı." dedi.

Söz konusu çatışmada 7 DEAŞ militanının öldüğünü, örgüte ait 1 aracın da imha edildiğini aktaran Duleymi, verdiği kaybın ardından DEAŞ unsurlarının bölgeden çekildiğini kaydetti.

(AA/ÖZ/ÖK)

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