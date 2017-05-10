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10 Mayıs 2017 Çarşamba 08:43

Irak'ta Kaçırılan Siviller Serbest Bırakıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta kaçırılan 7 aktivistin serbest bırakıldığı bildirildi.

Irak'ta Kaçırılan Siviller Serbest Bırakıldı
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Bağdat, 10 Mayıs 17 (T.A:K): Irak'ın başkenti Bağdat'ta kaçırılan 7 aktivistin serbest bırakıldığı bildirildi.

Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından kaçırılan öğrencilerin serbest bırakıldığı belirtildi.

Bağdat Polis Devriye Müdürü Mueyyed Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrencilerin saat 01.30'da Bağdat'a bağlı Taci bölgesinde gözleri ve elleri kapalı şekilde sokağa bırakıldıkları ihbarını aldık. Olay yerine gidip öğrencileri aldık ve ailelerine teslim ettik." dedi.

Serbest bırakılanlar arasında bulunan Hamza Ali ise iki gün elleri ve gözleri kapalı şekilde aralıksız işkenceye maruz kaldıklarını iddia etti.

Ali, kendilerini kaçıranların bir daha gösterilere katılmamalarını istediklerini dile getirdi.

Bağdat'ın merkezindeki Bettavin bölgesinde kimliği belirsiz silahlı gruplar, üniversite öğrencisi de olan 7 aktivisti kaçırmıştı. Irak'ın güney illerinden üniversite eğitimi için Bağdat'ta kaldıkları bir apartman dairesinden kaçırılan öğrencilerin her cuma reform talebiyle yapılan hükümet karşıtı gösterilere katıldığı biliniyor.

Öğrencileri kaçıran tarafın Şii milis güçlerine bağlı gruplardan biri olduğu iddia ediliyor.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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