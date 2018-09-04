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Irak\'ta Hükümet Kurma Çalışmaları Ertelendi

IRAK\'TA YENİ HÜKÜMET KABİNESİNİN KURULMASI İÇİN 2\'NCİ OTURUMUNU YAPAN MECLİS, YETERLİ MİLLETVEKİLİ SAYISINA ULAŞAMADIĞI İÇİN OTURUMU 15 EYLÜL\'E ERTELEDİ

Irak\'ta Hükümet Kurma Çalışmaları Ertelendi

IRAK\'TA YENİ HÜKÜMET KABİNESİNİN KURULMASI İÇİN 2\'NCİ OTURUMUNU YAPAN MECLİS, YETERLİ MİLLETVEKİLİ SAYISINA ULAŞAMADIĞI İÇİN OTURUMU 15 EYLÜL\'E ERTELEDİ

04 Eylül 2018 Salı 15:35
Irak\'ta Hükümet Kurma Çalışmaları Ertelendi

IRAK\'TA YENİ HÜKÜMET KABİNESİNİN KURULMASI İÇİN 2\'NCİ OTURUMUNU YAPAN MECLİS, YETERLİ MİLLETVEKİLİ SAYISINA ULAŞAMADIĞI İÇİN OTURUMU 15 EYLÜL\'E ERTELEDİ

Bağdat, 4 Eylül 18 : Irak Parlamentosu, dün ilk oturumunu düzenledikten sonra bugün yeterli milletvekili sayısına ulaşmadığı gerekçesiyle bir sonraki oturumu 15 Eylül\'e erteledi.

Meclis\'teki AA muhabirinin verdiği bilgilere göre, hükümetin kurulması için en büyük koalisyonun kurulmasına ilişkin siyasi partiler arasında meydana gelen ihtilaflardan kaynaklı, bugün yapılan meclis oturumunda en az 165 milletvekilinin yerine 85 milletvekilinin katılması nedeniyle oturum 15 Eylül\'e ertelendi.

Irak anayasasına göre, yeni hükümetin kurulması için mecliste yapılacak ilk oturumda Sünnilerden meclis başkanı seçilmesi gerekiyordu. Meclis\'te dün milletvekillerinin yemin etmesi, Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve Başbakan Haydar el-İbadi\'nin açılış konuşmasından sonra, meclis başkanının seçilmesi bugüne ertelenmişti.

Ülkedeki yerel medyada çıkan haberlere göre, Sünniler arasında seçilecek meclis başkanı için Enbar Valisi Muhammed el-Halbusi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi, Muhammed Tamim, Reşid el-Azavi, AhmedCuburi ve Talal ez-Zubayi\'nin aday olduğu iddia edildi.

IRAK YENİ HÜKÜMETİN KURULMASI ÇALIŞMASI

Irak\'ta, 12 Mayıs tarihinde yapılan genel seçimlere hile ve şaibenin karıştırıldığı iddialarının ortaya atılmasından sonra, yaklaşık 3 aylık bir gecikmeden sonra resmî sonuçlar açıklanabildi.

Sonuçların açıklanmasından sonra, seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sairun, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasr, Ammar Hekim liderliğinde Hikmet ve İyadAllavi liderliğindeki Vataniyye Koalisyonu, 4\'lü ittifak kurduklarını ilan etti.

Irak Cumhurbaşkanı Masum\'un, meclisin 3 Eylül\'de ilk oturum yapacağı ilanından hemen sonra, 4\'lü ittifaka bazı Sünni partiler ve Kürt Yeni Nesil Hareketi katıldı. Mecliste hükümetin kurulması için en büyük koalisyonun oluşturulduğu duyuruldu.

Bu duyuruya eş zamanlı olarak, İran\'a yakın duran eski Irak Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki ve Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amıri de büyük koalisyonu kurmaya çalıştıklarını, "Bina" adında koalisyon kurduklarını açıklamıştı.

Karşılıklı en büyük koalisyonun kurulduğunun duyurulmasından sonra dün ilk meclis oturumunda yemin töreninin arından Bina Koalisyonu, Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği milletvekilleri meclis oturumunu terk etmişti.

(AA/RU/FEZ)
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