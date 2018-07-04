Irak\'ta Hava Sıcaklıkları 50 Dereceyi Geçecek





Bağdat, 4 Temmuz 18 : Irak\'ın güney kentlerindeki bazı kentlerde hava sıcaklıklarının 50 dereceyi geçeceği uyarısı yapıldı.Irak Meteoroloji Kurumu\'ndan yapılan açıklamada, başkent Bağdat ve ülke genelinde hava sıcaklıklarının artarak kaynama noktasına yükseleceği belirtildi.Açıklamada, ülkenin güneyindeki Basra, Nasiriyye ve Amara kentlerinde hava sıcaklıklarının 50 dereceyi geçeceği kaydedildi.Öte yandan, Başkent Bağdat\'ta hava sıcaklıkları 50 dereceye yaklaşınca vatandaşlar yol kenarına yerleştirilen duşlarda serinlemeye çalıştı.Bağdatlılar, kent merkezindeki Bab\'ül Şarki (Doğu Kapısı) bölgesinde esnaf tarafından yol kenarına yerleştirilen duşlarda serinlerken, yıllardır çözümü bulunamayan elektrik kesintisinin de hayatlarını olumsuz etkilemesinden şikayet ediyor.AA muhabirine konuşan Ebu İmad, "Sıcaklıklar kavurucu düzeyde. Resmen yakıyor bizi." dedi.Genç işçi Ala Yasiri\'de, bu hava şartlarında çalışmanın aşırı zor olduğunu dile getirerek, "Sıcaklıklar 50 derecenin üzerinde. Normalde bu kadar sıcak bir havada dışarıda çalışmamamız gerekir. Ama ekmek parası, yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı."ÖLÜMCÜL BİR SICAKLIK VAR"Hacı Ganim Hüseyin\'de, böyle bir sıcaklıkla daha önce karşılaşmadığını dile getirerek, "Bu düzeyde yüksek hava sıcaklığını hiçbir zaman görmedim. Ölümcül bir sıcaklık var. Bunun yanında elektrik ve su sıkıntısı da insanları hayattan soğutuyor." şeklinde konuştu.Hava sıcaklığı sadece başkent Bağdat değil, kurak coğrafyaya sahip ülkenin güneyinde de hissediliyor. Irak\'ın en güneyindeki Basra kentinde 50 dereceyi bulan sıcaklıklarla Basra Körfezi\'nden kaynaklı nem oranı da yüksek seviyede bulunuyor. Bağdat\'ta olduğu gibi elektrik hizmetinin düzenli olarak verilmediği Basra\'da da bazı vatandaşlar, Şattul Arap Nehri\'ne akın ederek serinlemeye çalışıyor.Irak\'ta Temmuz ve Ağustos aylarında hava sıcaklarında artış meydana geliyor. Sıcaklık artışından dolayı güney kentlerinde zaman zaman mesai saatleri azaltılıyor.(AA/AK/FEZ)