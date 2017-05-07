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07 Mayıs 2017 Pazar 13:25

Irak'ta Deaş'ın Sivillere Yönelik İnfazları

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Kerkük'ün Havice ilçesine bağlı köylerde, Irak güvenlik güçleriyle irtibat halinde oldukları iddiasıyla 6 genç sivilin kurşuna dizilerek infaz edildiği bildirildi.

Irak'ta Deaş'ın Sivillere Yönelik İnfazları
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HAVİCE İLÇE KAYMAKAMI CUBURİ:  "DEAŞ MİLİTANLARI, IRAK GÜVENLİK GÜÇLERİYLE İRTİBATTA OLDUKLARI GEREKÇESİYLE, DÜN ALIKOYDUKLARI 6 GENÇ SİVİLİ KURŞUNA DİZEREK İNFAZ ETTİ"

Kerkük, 7 Mayıs 17 : Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Kerkük'ün Havice ilçesine bağlı köylerde, Irak güvenlik güçleriyle irtibat halinde oldukları iddiasıyla 6 genç sivilin kurşuna dizilerek infaz edildiği bildirildi.

Havice kaymakamı Sehban el-Cuburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada,'' Yaklaşık 3 yıldan beri kontrollerinde bulunan Havice ilçesi ve ilçeye bağlı köylerde terör estirmeye devam eden DEAŞ militanları, Irak güvenlik güçleriyle irtibatta oldukları gerekçesiyle, dün alıkoydukları 6 genç sivili kurşuna dizerek infaz etti." dedi.

Cuburi açıklamasında,'' DEAŞ yargısız infazlarını devam ettiriyor.

Bölgedeki halk iki ateş arasında kalmış durumda. Halk Iraklı güçlerle irtibata geçtiği öğrenildiğinde alıkonularak kısa süre içinde infaz ediliyor.

Son olayda olduğu gibi 24 saat geçmeden siviller infaz edildi." ifadesini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ 10 Haziran 2014'ten bu yana Kerkük'ün batısında yer alan Havice ilçesi ve çevre bölgelerini elinde tutmaya devam ediyor. Sünni Arapların ağırlıkta yaşadığı Havice'deki siviller, DEAŞ tehdidinden korunmak için gizlice güvenli bölgelere kaçıyor.

(AA/ÖZ/HA)

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