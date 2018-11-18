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Irak\'ta Basra Gösterilerine Katılan Bir Aktivist Daha Öldürüldü

IRAK\'IN GÜNEYİNDEKİ BASRA KENTİNDE, GEÇEN YAZ PATLAK VEREN GÖSTERİLERDE YER ALAN AKTİVİST ŞEYH VİSAM GRAVİ UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Irak\'ta Basra Gösterilerine Katılan Bir Aktivist Daha Öldürüldü

IRAK\'IN GÜNEYİNDEKİ BASRA KENTİNDE, GEÇEN YAZ PATLAK VEREN GÖSTERİLERDE YER ALAN AKTİVİST ŞEYH VİSAM GRAVİ UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

18 Kasım 2018 Pazar 13:32
Irak\'ta Basra Gösterilerine Katılan Bir Aktivist Daha Öldürüldü

IRAK\'IN GÜNEYİNDEKİ BASRA KENTİNDE, GEÇEN YAZ PATLAK VEREN GÖSTERİLERDE YER ALAN AKTİVİST ŞEYH VİSAM GRAVİ UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Basra, 18 Kasım 18 : Irak\'ın güneyindeki Basra vilayetinde hükümet karşıtı gösteri düzenleyen aktivistlerden Şeyh VisamGravi, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Irak medyasında yer alan haberlere göre, Basra\'da temmuz ayında başlayıp yaklaşık 60 gün süren gösterileri organize eden aktivistlerdenGravi, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Gravi\'nin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Basra\'daki gösterilerde yer alan kadın aktivistlerdenSuad el-Ali de 25 Eylül\'de kent merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırganlar ise yakalanamamıştı. Ali\'den önce de gösterilerde gönüllü doktorluk yapan Hacer Yusuf isimli bir kadın aktivist, yine silahlı kişilerce kaçırılarak öldürülmüştü.

BASRA\'DAKİ GÖSTERİLER

Basra\'da temmuz ayında işsizlik ve temel hizmet eksikliği gerekçesiyle patlak veren gösteriler kısa sürede İran karşıtı eylemlere dönüşmüş ve İran\'ın kentteki konsolosluk binası ateşe verilmişti. Konsolosluk binasının yanı sıra İran\'a yakın HaşdiŞabi çatısı altında yer alan grupların binaları da göstericilerin hedefi olmuştu.

HaşdiŞabi Komutanlarından ve İran\'a yakınlığıyla bilinen Ebu Mehdi Mühendis, gösterilerden sonra yaptığı açıklamada HaşdiŞabi\'ye yönelik saldırıların tekrarlanması halinde karşılık vereceklerini söylemişti.

Kentteki güvenlik durumunun kötüye gitmesi üzerine, ABD yönetimi de 29 Eylül\'de Basra Başkonsolosluğundaki hizmetleri askıya almış, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo konsolosluğa olası bir saldırıdan İran\'ı sorumlu tutacaklarını ifade etmişti.

Tüm bu nedenlerle, kaçırma veya öldürme eylemlerinin arkasında göstericilere gözdağı vermek isteyen İran destekli Şii milislerin olduğu iddia ediliyor.

(AA/AK/ŞEB)

 

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