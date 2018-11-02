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Irak\'ta 70 Bin Hrıstiyan Musul\'a Döndü

Musul, 2 Kasım 18 : Irak\'ın Musul vilayetinin terör örgütü DEAŞ\'tan kurtarılmasından bu yana 70 bin Hristiyan evlerine döndü.

Irak\'ta 70 Bin Hrıstiyan Musul\'a Döndü

Musul, 2 Kasım 18 : Irak\'ın Musul vilayetinin terör örgütü DEAŞ\'tan kurtarılmasından bu yana 70 bin Hristiyan evlerine döndü.

02 Kasım 2018 Cuma 15:57
Irak\'ta 70 Bin Hrıstiyan Musul\'a Döndü

Musul, 2 Kasım 18 : Irak\'ın Musul vilayetinin terör örgütü DEAŞ\'tan kurtarılmasından bu yana 70 bin Hristiyan evlerine döndü.

 

Demokratik Asuri Hareketi Genel Sekreteri Yonadam Yusip Kanna, DEAŞ\'ın saldırıları ve tehdidi nedeniyle Musul\'u terk eden 120 bin Hristiyan\'dan 70 bininin evlerine döndüğünü söyledi.

 

Kanna, yaklaşık 50 bin Hristiyan\'ın ise kurtarılan bölgelerdeki yetersiz yaşam koşulları, temel hizmetlerin olmaması ve güvenlik kaygısı nedeniyle evlerine dönemediğini belirtti.

 

Musul\'un çoğunlukla Hamdaniye, Telskof ilçeleriyle Başika kasabasında yaşayan Asuri ve Keldani Hristiyanlar, terör örgütü DEAŞ\'ın 10 Haziran 2014\'te bölgeyi ele geçirmesinin ardından evlerini terk edip Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nde yer alan Erbil, Duhok ve Süleymaniye vilayetlerine sığınmıştı.

 

Irak güvenlik güçleri, Temmuz 2017\'de Musul\'u DEAŞ\'tan tamamen geri almıştı.

(AA/FG)

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