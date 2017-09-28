Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Eylül 2017 Perşembe 07:44

Irak, Referandumu Düzenleyenler Hakkında Yasal İşlem Başlatıyor

Irak Yüksek Yargı Konseyi, &#34;anayasaya aykırı&#34; olarak referandum düzenleyen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) yetkililer hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

Irak, Referandumu Düzenleyenler Hakkında Yasal İşlem Başlatıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

Bağdat, 28 Eylül 17 (.): Irak Yüksek Yargı Konseyi, "anayasaya aykırı" olarak referandum düzenleyen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) yetkililer hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Abdussettar Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, "Savcılık, parlamento tarafından onaylanan Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, Federal Mahkeme'nin kararına aykırı davranarak IKBY'de referandum düzenleyenler hakkında yasal işlem başlatılması talebinde bulundu." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, başkent Bağdat'taki Merkezi Soruşturma Mahkemesi'ne başvuran savcılığın, Irak Federal Mahkemesi kararı ve anayasaya aykırı hareket edenlerin isimlerini, haklarında yasal işlem başlatılmak üzere Bakanlar Kurulu ve diğer ilgili taraflardan istediğini aktardı.

Irak Federal Mahkemesi, 18 Eylül'de "anayasaya aykırı" bulduğu IKBY referandumunun durdurulmasına karar vermişti.

IKBY, Federal Mahkeme'nin kararına rağmen 25 Eylül'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde gayrimeşru referandum yapmıştı.

(AA/ID/FEZ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Libya'daki Şiddet Olaylarında 26 Kişi Öldü, 170 Kişi Yaralandı Libya'daki Şiddet Olaylarında 26 Kişi Öldü, 170...
Chicago'da Porto Riko Protestosu... Chicago'da Porto Riko Protestosu...
Evinden tarihi geçmiş 6 ton donmuş tavuk çıktı! Evinden tarihi geçmiş 6 ton donmuş tavuk çıktı!
Guardian: "Tarihi Geçmiş Tavuk Etleri Piyasaya Sürülüyor" Guardian: "Tarihi Geçmiş Tavuk Etleri Piyasaya...
Daha Güçlü Olmak İçin Eşeğe Tecavüz Etti! Daha Güçlü Olmak İçin Eşeğe Tecavüz Etti!
Ab'den Yunanistan'a Kobi Desteği Ab'den Yunanistan'a Kobi Desteği
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Libya'daki Şiddet Olaylarında 26 Kişi Öldü,...
Libya'nın Sabrata kentinde 17 Eylül'den bu yana devam eden şiddet olaylarında 26 kişinin hayatını kaybettiği,...

Haberi Oku