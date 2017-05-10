Irak'ın Suriye Sınırında 100 Deaş Militanı Öldürüldü

ÜLKENİN SURİYE SINIRINDAKİ ENBAR İLİNDE BULUNAN ÇÖL BÖLGESİNDE 100 DEAŞ MİLİTANI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Enbar, 10 Mayıs 17 : Irak'ın Suriye sınırındaki Enbar ilinde bulunan çöl bölgesinde 100 DEAŞ militanının öldürüldüğü bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Savaş Enformasyon Biriminden yapılan yazılı açıklamada, Irak savaş uçaklarının, Suriye sınırındaki Enbar ilinin Anhu ve El-Kaim ilçelerinde DEAŞ hedeflerine 11 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Anhu ilçesinde düzenlenen saldırılarda 47, El-Kaim ilçesinde düzenlenen saldırılarda ise 53 DEAŞ militanı öldürüldü." denildi.

Açıklamada ayrıca saldırılarda, örgüte ait, bomba, roket yapımı veya bomba yüklü araç hazırlanmasında kullanılan alanlar ile insansız hava araçları için ayrılan mevzilerin de vurulduğu ifade edildi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Ramadi kentinin batısındaki Er-Ratbe ilçesi başta olmak üzere Enbar'daki çöl bölgelerinde geniş çaplı askeri operasyon başlatıldığını, belirlenen plan dahilinde Irak'ı Suriye'ye bağlayan tüm sınır bölgelerinde güvenliğin sağlanacağını kaydetmişti.

İbadi, daha önce de DEAŞ'ın ülkeye sızmaya devam ettiğine dikkati çekerek, güvenlik güçlerinin Irak-Suriye sınırını korumaya yöneldiğini belirtmişti.

(AA/ÖZ/ŞEB)