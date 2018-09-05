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Irak’ın Petrol Kenti Basra\'da Olaylar Dinmiyor

Bağdat, 5 Eylül 18 : Irak\'ın güneyindeki petrol zengini Basra bir süredir işsizlik, elektrik sıkıntısı, içme sularındaki kirlilik, kamu hizmeti yoksunluğu gibi nedenlerle düzenlenen kitlesel gösterilerle gündeme geliyor.

Irak’ın Petrol Kenti Basra\'da Olaylar Dinmiyor

Bağdat, 5 Eylül 18 : Irak\'ın güneyindeki petrol zengini Basra bir süredir işsizlik, elektrik sıkıntısı, içme sularındaki kirlilik, kamu hizmeti yoksunluğu gibi nedenlerle düzenlenen kitlesel gösterilerle gündeme geliyor.

05 Eylül 2018 Çarşamba 13:01
Irak’ın Petrol Kenti Basra\'da Olaylar Dinmiyor
Bağdat, 5 Eylül 18 : Irak\'ın güneyindeki petrol zengini Basra bir süredir işsizlik, elektrik sıkıntısı, içme sularındaki kirlilik, kamu hizmeti yoksunluğu gibi nedenlerle düzenlenen kitlesel gösterilerle gündeme geliyor.
Temmuz ayında başlayan ve kısa sürede başkent Bağdat\'a kadar uzanan gösteriler bir süreliğine etkisini azaltmış gibi görünse de önceki gün bir göstericinin polis kurşunu ile hayatını kaybetmesi kentteki öfkeyi yeniden tırmandırdı. Basra son zamanlardaki en gergin gününü ise dün yaşadı. Güvenlik güçlerinin öfkeli göstericilere müdahalesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 40\'ın üzerinde kişinin yaralandığı dünkü olaylar sonrası kentte "sokağa çıkma yasağı" ilan edildi.
TEMMUZ AYINDAKİ GÖSTERİLERDE 14 KİŞİ ÖLDÜ, 742 KİŞİ YARALANDI
Irak\'ı petrolüyle besleyen Basralılar 8 Temmuz\'da "kamu hizmeti yoksunluğu"nu protesto etmek için kitlesel gösteriler düzenlemeye başladı.
Hava sıcaklığının 50 dereceyi bulduğu kentte uzun süren elektrik kesintileri, içme suyundaki kirlilik ve zengin petrol kaynaklarına rağmen yaşanan işsizlik ve yoksulluğun dayanılmaz boyutlara ulaştığını belirten Basralıların öfkesi kısa sürede ülkenin diğer kentlerine de yayıldı.
Ülkenin tek gelir kaynağı olan ham petrol ihracatının büyük bir kısmını tedarik eden Basra\'da başlayan bu gösteriler kısa sürede Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye ve Necef\'e, son olarak da başkent Bağdat\'a sıçradı.
Irak\'ın güneyinde temmuz ayında aralıksız şekilde devam eden eylemlerde 14 kişi yaşamını yitirdi, 470\'i güvenlik güçlerinden olmak üzere 742 kişi yaralandı.
GÖZALTINDAKİ GÖSTERİCİLERE "İŞKENCE" İDDİASI
İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Basra Ofisi Müdürü Mehdi Temimi de göstericilerin öldürülmesiyle ilgili olarak "acil inceleme başlatılması" gerektiğini belirtti.
Temimi ayrıca gözaltına alınan bazı göstericilerin elektrikli işkenceye maruz bırakıldığını iddia etti.
Petrol zengini Irak\'ın ekonomisi yüzde 90 oranında petrol gelirlerine dayanıyor. Irak Petrol Bakanlığı verilerine göre ülkenin petrol ihracatının en büyük yükünü, başta Basra olmak üzere güneydeki petrol kuyuları karşılıyor.
(AA/FG)
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