Irak\'ın İlk Kralı Faysal El-haşimi\'nin Oğlu Prens Muhammed Son Yolculuğuna Uğurlandı

TÜRKİYE SEVGİSİYLE BİLİNEN MUHAMMED EL-HAŞİMİ VASİYETİ ÜZERE ANKARA\'DA DEFNEDİLDİ

Ankara, 30 Ekim 18 (.): Irak’ın ilk kralı Faysal el-Haşimi\'nin oğlu Prens Muhammed el-Haşimi, Türkiye\'de defnedilme vasiyeti üzerine Ankara\'da son yolculuğuna uğurlandı.

Karşıyaka Mezarlığı Camisi\'nde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı\'na defnedilen Haşimi\'nin cenaze törenine, oğlu Prens Adnan el-Haşimi, kızı Prenses Nesrin el-Haşimi, bazı Türk yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye sevgisiyle bilinen Irak\'ın ilk kralı Faysal el-Haşimi\'nin oğlu Prens Muhammed, 19 Ekim\'de 88 yaşındayken ABD\'de hayatını kaybetmişti. Muhammed el-Haşimi\'nin Türkiye\'de defnedilme vasiyeti bulunuyordu.

(AA/HUR/YIL)