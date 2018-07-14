Irak Hükümeti Gösterilerin Sıçradığı Bağdat\'ta İnternet Erişimini Kesti





Bağdat, 14 Temmuz 18 : Irak\'ın güneyinde başlayarak başkent Bağdat\'a sıçrayan gösteriler nedeniyle hükümet şehirdeki internet erişimini kesti. Irak Milli Güvenlik Konseyi de Başbakan Haydar el-İbadi başkanlığında acil olarak toplandı.



Irak\'ın güneyinde hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri nedeniyle devam eden halk gösterileri başkent Bağdat\'a sıçradı.



Bağdat\'ın batısındaki Şiilerin yoğunlukta yaşadığı eş-Şule bölgesinde de vatandaşlar sokağa dökülerek hükümet karşıtı gösteri düzenledi. Göstericiler, ana caddede toplanarak yetkilileri istifaya çağırdı.



Bazı kişiler, güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesi sırasında araç lastikleri yakmaya başladı.



Irak güvenlik güçlerinin şehirdeki önlemleri artırdığı, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge\'ye çıkan yolları kapattığı görüldü.



ŞEHİRDEKİ İNTERNET ERİŞİMİ DURDURULDU



Öte yandan, Irak Milli Güvenlik Konseyi, Başbakan Haydar el-İbadi başkanlığında ülkedeki durumu ele almak için acil olarak toplandı.



AA muhabirinin, Bağdat\'ta hizmet veren internet firmalarından edindiği bilgiye göre, ilgili bakanlık başkentte internet erişimini durdurdu.



Gösterilerin Bağdat\'ın diğer bölgelerine de yayılmasından endişe ediliyor.



Irak\'ın güney kentlerindeki hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri sebebiyle başlayan gösteriler ise sürüyor. Göstericiler, bu kentlerdeki Şii parti binalarını ateşe vermişti.



(AA/RU/YIL)

