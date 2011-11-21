Irak uçuşları bugün yapılamadı

Türk mahkemelerinin, Irak'a ait uçaklara el koyma kararı iddiası nedeniyle Türk Hava Yolları uçakları alanda kaldı.

Türk Hava Yolları’nın İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan dün gece 23.15’te yapılması planlanan TK 804 İstanbul-Erbil ve TK 806 İstanbul Süleymaniye ve sabah saat 04.20’de kalkması planlanan TK 820 İstanbul-Bağdat seferleri yapılamadı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bu sabah konuya ilişkin bir toplantı yaparak durumu değerlendirdi.

Toplantı sonrası bir açıklama yapılması bekleniyor. Irak’a sefer yapan Atlasjet, Pegasus ve MNG Kargo şirketinin uçuşlarının da etkileneceği belirtilirken her iki ülkenin sivil havacılık yetkililerinin krizi aşmak için görüşmelerde bulunması bekleniyor.

BORÇ ANLAŞMAZLIĞI UÇAKLARI VURDU El Arabiya'nın internet sitesinde dün Türkiye ve Irak arasında yaşanan milyonlarca dolarlık bir borç anlaşmazlığının, havaalanı krizine neden olduğu öne sürülmüştü. Irak Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi Kerim El Nuri, Türkiye’den gelen uçakların Irak’taki havaalanlarına iniş yapmasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

El Nuri, yasağın Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ni de kapsadığını ifade ederek, “Türkiye’nin Irak’tan gelen uçaklara havaalanlarında iniş izni vermeme kararı almasının ardından bu adımın atıldığını” vurgulamıştı.