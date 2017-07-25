Irak'taki Olaylar

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişilerin Bağdat'ın güneyindeki El-Mealif bölgesinde bir halk pazarına yerleştirdiği bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat ile Diyala'da meydana gelen iki ayrı saldırıda 2 sivilin öldüğü, 5'i peşmerge 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat ile Diyala'da meydana gelen iki ayrı saldırıda 2 sivilin öldüğü, 5'i peşmerge 12 kişinin yaralandığı bildirildi.