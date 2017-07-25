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25 Temmuz 2017 Salı 07:01

Irak'taki Olaylar

Irak'ın başkenti Bağdat ile Diyala'da meydana gelen iki ayrı saldırıda 2 sivilin öldüğü, 5'i peşmerge 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'taki Olaylar
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BAĞDAT VE DİYALA'DAKİ SALDIRILARDA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 12 KİŞİ YARALANDI

Irak'ın başkenti Bağdat ile Diyala'da meydana gelen iki ayrı saldırıda 2 sivilin öldüğü, 5'i peşmerge 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişilerin Bağdat'ın güneyindeki El-Mealif bölgesinde bir halk pazarına yerleştirdiği bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Diyala'da ise Bakuba'nın kuzeydoğusundaki Hamrin Tepeleri yakınında devriye gezen peşmerge aracını hedef alan bombalı saldırıda 5 peşmerge yaralandı. Peşmerge güçlerinin, ikinci bombayı patlamadan etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

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