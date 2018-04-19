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Irak'ta seçim hazırlığı!

Irak'ta 12 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlere aynı aileden aday olan 5 kişi, ülke tarihinde belki de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtiyor. Aile üyeleri zaman zaman "alay konusu" olduklarını ancak, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade ediyor.

Irak'ta seçim hazırlığı!

Irak'ta 12 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlere aynı aileden aday olan 5 kişi, ülke tarihinde belki de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtiyor. Aile üyeleri zaman zaman "alay konusu" olduklarını ancak, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade ediyor.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:47
Irak'ta seçim hazırlığı!
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Irak'ta 12 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlere aynı aileden aday olan 5 kişi, ülke tarihinde belki de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtiyor. Aile üyeleri zaman zaman "alay konusu" olduklarını ancak, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade ediyor.

Erbil'de ikamet eden 4 kardeş Zâna, Dâna, Fazıl, Müjde ve yengeleri DilhoşŞervani, seçimlere bağımsız aday olarak katılıyor. Adaylar, yalnızca sosyal medya üzerinden ve ellerinde taşıdıkları tanıtım broşürleriyle seçim propagandalarını yürütüyor.

AA muhabirine konuşan Şervani kardeşler, aynı aileden aday olan kişi sayısıyla belki de "Irak tarihinde bir ilk" olabileceklerini söylüyor.

IKBY'de, 2013 yılında düzenlenen milletvekili seçimlerine yine bağımsız aday olarak katılan ve 30 oy alan en büyük kardeş ZânaŞervani, ailesinden 5 kişinin seçimlere hazırlanmasının birçok kişi tarafından garip karşılandığını hatta alay konusu olduğunu belirtti. Şervani, beş kişinin aday olmasının sebebini ise "her adayın kendisine göre seçmen kitlesi" bulunması şeklinde açıkladı.

- "Seçimler şeffaf olursa meclise gireriz"

Üniversite eğitimini İngiltere'de tamamlayan, sinema ve animasyon alanında yüksek lisans yapan Şervani, seçimlere hile karıştırılmaması ve şeffaf bir seçim yapılması halinde tüm kardeşleriyle birlikte 20 Mayıs itibarıyla Bağdat'taki mecliste olacaklarını iddia etti.

"Seçim için birçok aday ve siyasi parti reklam bütçesine büyük paralar ayırıyor" diyen Şervani, şunları söyledi:

"Bizim böyle bir derdimiz yok. Tanıştığım insanlara buyurun sosyal medya üzerinden beni takip edin diyorum. Bana seçim vaadin ne diye soranlara da '18 yaş üstü gençlerin işsiz kalmaması için elimden geleni yapacağım' yanıtını veriyorum."

Erbil'de 23 yıldır sınıf öğretmenliği yapan aday kardeşlerden Fazıl Şervani de 1996 yılından bu yana sivil bir aktivist olarak Erbil'de çalıştığını, şu ana kadar iki sivil toplum kuruluşu kurduğunu belirtti.

Fazıl, seçim maratonuna katılma gerekçesine ilişkin "Benim kendime göre farklı bir kitlem var. Öğretmen ve genç öğrenciler başta olmak üzere birçok aydın tarafından sevilen bir insanım. Bu yüzden bağımsız bir aday olmak istedim." dedi.

Halkın sokakta 5 kardeşin aday olmasına nasıl baktığına dair ise Fazıl, "Evet alay eden de var takdir eden de. Bazen kıskanan da var. Ancak bu halkın bana ve aileme ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Erbil'deki özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan, bilgisayar mühendisi DânaŞervani ise beş parmağın beşinin de birbirinden farklı olduğunu, diğer kardeşlerden bağımsız fikirleri nedeniyle milletvekili adayı olduğunu dile getirdi.

Aday kız kardeş Müjde Şervani de diğer kardeşleri gibi farklı bir kitleye sahip olduğunu, bir kadın olarak da seçimlere girme hakkının bulunduğunu söyledi. Müjde, Iraklıların kendisine güvenerek oy vermesi çağrısında bulundu.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde 503 milletvekili adayı yarışacak.

 

Son Güncelleme: 19.04.2018 16:04
Anahtar Kelimeler:
Irak12MayısSeçim
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