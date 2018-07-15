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Irak'ta Necef havalimanı yönetimi görevden alındı

Irak’ın güneyinde hizmet yoksunluğu, yolsuzluk ve elektrik kesintilerine karşı devam eden gösterilerin ardından Necef Havalimanı yönetimi görevden alındı.

Irak'ta Necef havalimanı yönetimi görevden alındı

Irak’ın güneyinde hizmet yoksunluğu, yolsuzluk ve elektrik kesintilerine karşı devam eden gösterilerin ardından Necef Havalimanı yönetimi görevden alındı.

15 Temmuz 2018 Pazar 08:25
Irak'ta Necef havalimanı yönetimi görevden alındı

Irak’ın güneyinde hizmet yoksunluğu, yolsuzluk ve elektrik kesintilerine karşı devam eden gösterilerin ardından Necef Havalimanı yönetimi görevden alındı.

Irak Başbakanlık ofisinden alınan bilgiye göre Başbakan Haydar el-İbadi, iki gün önce göstericilerin basarak içeri girdiği ve hakkında onlarca yolsuzluk iddiası bulunan Necef Havalimanı'nın yönetimini görevden aldı.

İbadi'nin, gösterilerin başladığı Basra’da halkın taleplerinin yerine getirilmesi için bütçe tahsis ettiği de belirtildi.

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum da yaptığı açıklamada, hükümete göstericilerin meşru taleplerine acilen kulak verme çağrısında bulundu.

BAĞDAT'TA GÖSTERİLER SÜRÜYOR

Bağdat’ın Şule ve Habibiyye bölgelerinde  vatandaşlar sokağa çıkarak, hizmet yetersizliğinden dolayı yetkilileri istifaya çağırdı.

Bağdat’ın merkezi Tahrir Meydanı’nda toplanan bir grup gösterici de yönetim karşıtı sloganlar atarak, istifa çağrısı yaptı.

Başkentte güvenlik önlemleri kapsamında, askeri kontrol noktalarının sayısı artırılırken, hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge çevresine çok sayıda takviye güç gönderildi.

İNTERNET YASAĞI DEVAM EDİYOR

Öte yandan Irak İletişim Bakanlığınca uygulanan internete erişim engeli de sürüyor.

AA muhabirine konuşan İletişim Bakanlığı Sözcüsü Hazım Muhammed, internet erişiminin ülkenin güneyindeki Meysan kentinde altyapıya verilen zarardan kaynaklı olduğunu ileri sürdü.

Muhammed, internet hizmetinin ne zaman verileceği konusunda ise herhangi bilgi paylaşmadı.

Ülkenin en güneyindeki petrol kenti Basra’da başlayıp daha sonra Meysan, Zikar ve Necef ile devam eden gösteriler başkent Bağdat’a da sıçramıştı.


 

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Son Güncelleme: 15.07.2018 12:04
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