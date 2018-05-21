Irak'ta M.Ö 5000 yılına ait tarihi eserler bulundu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentinde, M.Ö 5000 yılına ait olduğu tahmin edilen yaklaşık 100 parça tarihi eser bulundu.

Duhok Arkeoloji Dairesi Müdürü Hasan Ahmed Kasım, düzenlediği basın toplantısında, Alman ve Iraklı arkeologların Duhok'un Semel kasabasında gerçekleştirdikleri ortak kazı çalışmalarında 100 parça tarihi eser bulunduğunu ifade etti.

Kazılarda bulunan eserlerin yaklaşık M.Ö 5000 yılına ait olduğunu belirten Kasım, söz konusu eserlerin üzerinde Akad, Sümer ve Hurrice yazıların tespit edildiğini aktardı.

Türkiye sınırında yer alan Duhok'ta yaklaşık 700 tarihi sit alanı bulunuyor.

Irak'ın genelinde ise farklı dönemlere ait yaklaşık 10 bin tarihi sit alanının olduğu belirtiliyor.

