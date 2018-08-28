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Irak'ta meclis için “büyük koalisyon“ arayışları

Irak'ta meclis için “büyük koalisyon“ arayışları

28 Ağustos 2018 Salı 06:52
Irak'ta meclis için “büyük koalisyon“ arayışları

IRAK'TA SEÇİMİN BİRİNCİSİ MUKTADA ES-SADR, BAŞBAKAN HAYDAR EL-İBADİ, Şİİ LİDERLERDEN AMMAR EL-HEKİM VE ESKİ BAŞBAKANLARDAN İYAD ALLAVİ’NİN TEMSİLCİLERİ, KDP GENEL BAŞKANI MESUD BARZANİ İLE OLUŞTURULMAK İSTENEN EN BÜYÜK MECLİS KOALİSYONUNU GÖRÜŞTÜ

Irak'ta seçimin birincisi Muktada es-Sadr'ın Sairun koalisyonu, Başbakan Haydar el-İbadi'nin Nasır koalisyonu, Şii liderlerden Ammar el-Hekim'ın Ulusal Hikmet ve eski Başbakanlardan İyad Allavi’nin Vataniyye koalisyonundan oluşan bir heyet, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesud Barzani ile bir araya gelerek oluşturulmak istenen en büyük meclis koalisyonunu görüştü.

Barzani'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Erbil'in Salahaddin kasabasında bulunan Barzani'nin konutunda gerçekleşen görüşmede, Irak meclisinde oluşturulmak istenen en büyük koalisyon ele alındı.

Açıklamada, tarafların, Irak siyasetindeki ortaklık, ittifak ve yönetimde denge sağlama prensiplerine vurgu yaptığı kaydedildi.

Görüşmede ayrıca ülkede 2003’ten sonra yapılan hataların tekrarlanmaması için bir mekanizma oluşturulması konusunun gündeme geldiği ifade edildi.

Ülkede yapılan son genel seçimlerde hiçbir parti 329 sandalyeli mecliste tek başına çoğunluk (165) elde edemedi. Dolayısıyla seçim yarışını önde tamamlayan partilerin koalisyon kurmaları gerekiyor.

Saddam rejiminin devrilmesinden sonra Irak'taki siyasi yapıda görev dağılımları, Cumhurbaşkanlığı Kürtlere, Başbakanlık Şiilere ve Meclis Başkanlığı da Sünnilere şeklinde yapılıyor.

 

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Son Güncelleme: 28.08.2018 10:05
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