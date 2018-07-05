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Irak'ta Geniş Çaplı Deaş Operasyonu

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı Kerkük-Diyala kara yolu ve çevresinde geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.

Irak'ta Geniş Çaplı Deaş Operasyonu

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı Kerkük-Diyala kara yolu ve çevresinde geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 07:13
Irak'ta Geniş Çaplı Deaş Operasyonu

 Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı Kerkük-Diyala kara yolu ve çevresinde geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.
Irak Federal Polis Gücünde görevli Albay Etir Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ kalıntılarının Kerkük-Diyala kara yolunda zaman zaman gerçekleştirdikleri saldırıları önlemek amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı." dedi.
Kerkük ve Diyala kentlerinden güvenlik güçlerinin katıldığı operasyona Irak Hava Kuvvetlerinin de destek verdiğini belirten Albay Muhammed, DEAŞ'ın haziran sonlarında söz konusu bölgede kaçırdığı 8 güvenlik gücü mensubunu infaz etmesinin ardından bu operasyonun kaçınılmaz olduğunu ifade etti.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de Irak topraklarının DEAŞ'tan tamamen temizlendiğini duyurmuştu.
Ancak Musul'un batısındaki sahra bölgeler başta olmak üzere Kerkük, Diyala, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin dağlık alanlarında askeri varlığını sürdüren DEAŞ, zaman zaman güvenlik güçlerini hedef almaya devam ediyor.
 


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Son Güncelleme: 05.07.2018 10:33
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