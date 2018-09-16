Irak'ta Deaş Saldırısında 3 Kişi Öldü

Irak'ın Kerkük ve Diyala illerinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının düzenlediği saldırılarda biri polis 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kerkük Emniyet Müdürlüğünde görevli yüzbaşı Hamid el-Abidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ militanlarının Kerkük'ün 55 kilometre güneybatısındaki El-Havica ilçesine bağlı El-Abbasi beldesinde düzenlediği silahlı saldırıda 1 polis ile 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 1 sivilin yaralandığını belirtti.
Abidi, saldırganların emniyet güçleri bölgeye ulaşmadan olay yerinden kaçtığını söyledi.
Öte yandan Diyala Emniyet Müdürlüğünde yüzbaşı Habib eş-Şemri ise DEAŞ militanlarınca Diyala'nın kuzeydoğusunda Ez-Zur bölgesinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu Haşdi Şabi güçlerinden bir kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını ifade etti.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın ülkede 3 yıl süren askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu. Ancak örgüte bağlı uyuyan hücreler, Irak'taki bazı noktalarda zaman zaman terör eylemleri düzenlemeye devam ediyor.
Irak'ın Kerkük ve Diyala illerinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının düzenlediği saldırılarda biri polis 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.