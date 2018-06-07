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Irak'ta bombalı saldırı: 10 ölü, 21 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilere ait bir cami (Hüseyniye) yakınında düzenlenen eş zamanlı iki bombalı saldırıda 10 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Irak'ta bombalı saldırı: 10 ölü, 21 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilere ait bir cami (Hüseyniye) yakınında düzenlenen eş zamanlı iki bombalı saldırıda 10 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

07 Haziran 2018 Perşembe 06:49
Irak'ta bombalı saldırı: 10 ölü, 21 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilere ait bir cami (Hüseyniye) yakınında düzenlenen eş zamanlı iki bombalı saldırıda 10 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Bağdat emniyetinde görevli Üsteğmen Halil ez-Ziyab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin doğusundaki Es-Sadr Mahallesi'nde Şiilere ait bir cami yakınında farklı iki yere yerleştirilen patlayıcıların eş zamanlı infilak ettiğini söyledi.

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Saldırganların terör örgütü DEAŞ militanları olduğunun tahmin edildiğini aktaran Ziyab, güvenlik güçlerinin olay yerini kordon altına aldığını ve yeni saldırı ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını ifade etti.

Es-Sadr Mahallesi'nde yer alan El-İmam Hastanesi'nden bir yetkili ise saldırının ardından hastaneye 10 kişinin cenazesi ile 21 yaralının getirildiğini belirtti.

Şiilerin Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in Emeviler döneminde öldürüldüğü "Kerbela olayı"nı anma ve yas tutma merasimleri için inşa ettikleri binalara hüseyniye adı veriliyor.

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Son Güncelleme: 07.06.2018 10:03
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