Irak'ta binden fazla seçim sandığındaki oylar iptal edildi

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, binden fazla seçim sandığındaki oyların "usulsüzlük" yapıldığı gerekçesiyle iptal edildiğini açıkladı.

Komisyonun yazılı açıklamasına göre, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde 1021 sandıkta kullanılan oyların tamamen iptaline karar verildi. İptal edilenler arasında Irak dışında 6 ülkede kurulan bazı sandıklar da yer aldı.

Ülke genelinde iptal edilen oyların yaklaşık 10 vilayet ve iç göçmen kamplarını kapsadığı belirtilen açıklamada, kararın sandıklarda usulsüzlük yapılması gerekçesiyle alındığı kaydedildi.

En çok iptal kararının verildiği vilayet, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) güçlü olduğu Duhok oldu. 224 sandığın iptal edildiği Duhok'u, Musul 195, Kerkük 186, Enbar ise 101 sandıkla takip etti.

Yurt dışında ise oyların en çok iptal edildiği ülke 31 sandıkla ABD oldu.

USULSÜZLÜK TARTIŞMASI

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere şaibe iddiaları damga vurmuştu. Kerkük'teki Türkmenler başta olmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki yaklaşık 6 siyasi parti, seçimlerin nihai olmayan sonuçlarına büyük tepki gösterip oylarının çalındığını iddia etmişti.

Kürt siyasi partiler seçimin tekrarını talep ederken, Türkmenler ise oyların elle sayılmasını istemişti. Eski başbakanlardan Vatanniye Koalisyonu lideri İyad Allavi de seçimlere hile karıştırıldığını iddia ederek tekrarını isteyen tarafta yer almıştı.

Irak Meclisi, önceki gün yurt dışındaki tüm seçim sonuçları başta olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala'daki iç göçmen kamplarındaki oyların iptal edilmesi kararı almıştı. Ancak seçim komisyonu henüz meclisin çıkardığı kararı uygulamış değil.



Ülkede bazı siyasi partiler ise ciddi tartışmalara yol açan meclisin iptal kararı almasının yasal olmadığını ve bunun seçim komisyonunun yetkisi dahilinde olduğunu savunuyor.

SEÇİMLERİN TAMAMEN ELLE SAYILMASI İHTİMALİ

Irak'taki yerel medya ise bazı siyasi partilerin gelecek hafta meclise seçimde kullanılan bütün oyların elektronik sistemle değil elle sayılmasını öngören bir teklif götürecek. Meclis oturumunda 165 milletvekiline ulaşılması halinde oyların elle sayılması kararı alınacak.

Ülke genelinde oyların elle sayılmasının sonuçlar üzerindeki tartışmaları alevlendirmesinin yanı sıra hükümetin kurulması ve siyasi kriz meydana gelmesi gibi riskleri beraberinde getirebileceği ifade ediliyor.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Riyad Bedran, dün yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarına olası bir müdahalenin ülkeyi bir iç çatışmaya sürükleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Mukteda es-Sadr'ın öncülüğündeki "Sairun Koalisyonu" 54 sandalye elde ederek birinci olmuştu. Sadr'ı, Haşdi Şabi Komutanlarından Hadi Amıri liderliğindeki Fetih Koalisyonu 47, Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin Zafer Koalisyonu ise 42 sandalye ile takip etmiştiı.

Ülkede yeni bir hükümet kurulması için hem Bağdat hem de Erbil'de siyasi partiler arasında görüşme trafiği devam ediyor, ancak henüz hükümetin kurulması için siyasi partiler arasında bir anlaşmaya varılmadı.

