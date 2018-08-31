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Irak'ta Amiri'den “ABD Müdahalesiyle Kurulacak Hükümeti Düşürürüz“ Çıkışı

FETİH KOALİSYONU LİDERİ VE HAŞDİ ŞABİ KOMUTANLARINDAN HADİ AMİRİ: "ABD'NİN IRAK'TA HÜKÜMET KURULMASI SÜRECİNE MÜDAHALESİNİ KABUL ETMİYORUZ. MÜDAHALEDE ISRAR EDİLMESİ HALİNDE KURULACAK HÜKÜMETİ İŞBİRLİKÇİ (ABD İLE) SAYARIZ VE ONU İKİ AY İÇERİSİNDE DÜŞÜRÜRÜZ"

Irak'ta Amiri'den “ABD Müdahalesiyle Kurulacak Hükümeti Düşürürüz“ Çıkışı

FETİH KOALİSYONU LİDERİ VE HAŞDİ ŞABİ KOMUTANLARINDAN HADİ AMİRİ: "ABD'NİN IRAK'TA HÜKÜMET KURULMASI SÜRECİNE MÜDAHALESİNİ KABUL ETMİYORUZ. MÜDAHALEDE ISRAR EDİLMESİ HALİNDE KURULACAK HÜKÜMETİ İŞBİRLİKÇİ (ABD İLE) SAYARIZ VE ONU İKİ AY İÇERİSİNDE DÜŞÜRÜRÜZ"

31 Ağustos 2018 Cuma 06:38
Irak'ta Amiri'den “ABD Müdahalesiyle Kurulacak Hükümeti Düşürürüz“ Çıkışı

FETİH KOALİSYONU LİDERİ VE HAŞDİ ŞABİ KOMUTANLARINDAN HADİ AMİRİ: "ABD'NİN IRAK'TA HÜKÜMET KURULMASI SÜRECİNE MÜDAHALESİNİ KABUL ETMİYORUZ. MÜDAHALEDE ISRAR EDİLMESİ HALİNDE KURULACAK HÜKÜMETİ İŞBİRLİKÇİ (ABD İLE) SAYARIZ VE ONU İKİ AY İÇERİSİNDE DÜŞÜRÜRÜZ"

Irak'ta son seçimlerde 48 milletvekili çıkararak ikinci konumda yer alan Fetih Koalisyonu lideri ve Haşdi Şabi komutanlarından Hadi Amiri, ABD'nin müdahaleleri neticesinde kurulacak bir hükümeti iki ay içinde düşüreceklerini söyledi. 

Amiri'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Fetih Koalisyonu lideri Amiri'nin başkent Bağdat'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre Amiri, "ABD'nin Irak'ta hükümet kurulması sürecine müdahalesini kabul etmiyoruz. Müdahalede ısrar edilmesi halinde kurulacak hükümeti işbirlikçi (ABD ile) sayarız ve onu iki ay içerisinde düşürürüz." ifadesini kullandı.

Irak’ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimler sonrası mecliste en büyük koalisyonu oluşturmak amacıyla siyasi gruplar arasındaki müzakereler devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi McGurk'un son zamanlarda Irak'ta yeni hükümet kurma arayışları kapsamında ülkenin farklı kesimleriyle sıkça bir araya gelmesi dikkati çekiyor.

 


Son Güncelleme: 31.08.2018 09:40
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