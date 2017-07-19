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19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:41

Irak "Kerkük İçin Referandum" Kararını Reddetti

Irak 'Kerkük İçin Referandum' Kararını Reddetti
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IRAK BAKANLAR KURULU, KERKÜK İL MECLİSİ'NİN "KENTİN IKBY'YE İLHAKI İÇİN REFERANDUMA GİDİLMESİ" YÖNÜNDE ALDIĞI KARARI ONAYLAMADI

Irak Bakanlar Kurulu, geçen nisan ayında Kerkük'ün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ilhakı için Kerkük İl Meclisi'nde alınan "referanduma gidilmesi kararını" onaylamadı.

Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebivar Talabani, düzenlediği basın toplantısında, "Kerkük'ün statüsünün belirlenmesi için düzenlemek istedikleri referandumun Irak Bakanlar Kurulunda kabul edilmediğini" söyledi.

Referandumun reddedildiği yönündeki Bakanlar Kurulu kararının resmi bir yazıyla kendilerine iletildiğini belirten Talabani, "Bakanlar Kurulu, referandumdan önce yapılması gereken iki aşamanın daha olduğunu belirtiyor." dedi.

Talabani, Bağdat yönetiminin aldığı bu kararın ardından referandumun yapılabilmesi için başka alternatif arayışlarına gireceklerini ifade etti.

Kerkük'ün statüsünün belirlenmemesi konusunda merkezi hükümeti suçlayan Talabani, "öncekiler gibi İbadi hükümetinin de durumu gözardı ettiğini" savundu.

Irak Bakanlar Kurulu'nun bugün Kerkük'e ilettiği bildiride, "Kerkük'teki mevcut durumunun iyileştirilmesi ve şeffaf bir nüfus sayımı yapılmasının ardından referandum aşamasına geçilmelidir." ifadesine yer veriliyor.

Kerkük İl Meclisi, 4 Nisan'da Türkmen ve Arapların boykot ettiği bir oturumda "Kerkük'ün IKBY'ye ilhakı için referanduma gidilmesi" kararı almıştı.

Türkiye, Türkmen ve Arapların boykot ettiği bir oturumda alınan tek yanlı referandum kararının "meşru olmadığını" belirtmiş ve kınamıştı.

KERKÜK'ÜN STATÜSÜ

ABD'nin 2003'te Irak'ı işgali sırasında Kürt güçleri, Kerkük'ü fiilen ele geçirmiş, kente yoğun bir Kürt göçü yaşanmıştı. 2005 yılında yazılan Irak anayasasının 140. maddesine göre, Kerkük'ün statüsü, devrik lider Saddam Hüseyin döneminde Kerkük'ten zorla göç ettirilenlerin geri dönmesi, ardından Kerkük'te nüfus sayımı yapılması ve kentin statüsü hakkında bir referanduma gidilerek nihai durumun belirlenmesi olarak öngörülüyordu. Ancak çeşitli nedenler ve anlaşmazlıklar sebebiyle bu madde henüz uygulanamadı.

Bağdat, Kerkük'ün idari olarak merkezi yönetime bağlı olduğunu belirtirken, Kürtler ve özellikle kentte hakimiyet süren Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kerkük'ün IKBY'ye ilhak edilmesini talep ediyor. Türkmenler ise buna karşı çıkarak, Kerkük'ün özel bir statüye sahip olmasını istiyor. Kent nüfusu, büyük ölçüde Türkmen, Kürt ve Araplardan oluşuyor.

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