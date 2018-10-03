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Irak'ın Yeni Cumhurbaşkanı Berham Salih Oldu

Irak'ın Yeni Cumhurbaşkanı Berham Salih Oldu

03 Ekim 2018 Çarşamba 06:42
Irak'ın Yeni Cumhurbaşkanı Berham Salih Oldu

Irak parlamentosu, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) adayı Berham Salih'i Cumhurbaşkanı seçti.
329 sandalyeli meclisteki 2. tur gizli oylamaya katılan 272 milletvekilinin 219'u Salih'e oy verdi.  Salih'in en büyük rakibi, Kürdistan Demokratik Partisi'nden (KDP) Fuad Hüseyin ise 22 oyda kaldı.
Ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Salih yemin töreninde "Irak'ın bütünlüğü ve güvenliği için çalışmaya söz veriyorum" dedi.  Salih , "Sadece belli bir bileşenin değil, tüm Irak’ın cumhurbaşkanı olacağım." ifadelerini kullandı.
58 yaşındaki Salih daha önce Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) başbakanlık ve Irak başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.
HÜKÜMET KURMA GÖREVİ ABDÜLMEHDİ'DE
Salih seçilmesinden kısa bir süre sonra, başbakanlık görevini Şiilerin bağımsız adayı Adil Abdülmehdi'ye verdi.
Geçmişte başbakan yardımcılığı, petrol ve maliye bakanlıkları yapmış olan 78 yaşındaki Abdülmehdi'nin kabineyi kurmak ve meclis onayına sunmak için 30 günü var.
Irak 'ta hükümet Mayıs ayında yapılan genel seçimden bu yana kurulamıyor. Irak'ta, Saddam Hüseyin dönemi sonrası, ülkedeki başlıca etnik ve dini gruplar resmi olmayan bir uzlaşı kapsamında iktidarı paylaşıyor. Anlaşmaya göre cumhurbaşkanlığı Kürtlere, başbakanlık Şiilere, meclis başkanlığı ise Sünnilere veriliyor.
BARZANİ İÇİN YENİLGİ
KDP lideri Mesud Barzani, ortak bir Kürt aday gösterilmesini savunarak cumhurbaşkanlığı oylamasına tepki gösterdi. Barzani, adayın en büyük Kürt partisi olduğu için KDP'den olması gerektiğini belirtti.
KDP'li vekiller ilk oylamanın sonucunda Meclis'te bir açıklama yaparak Bağdat'tan ayrılma kararı aldılar.
"Cumhurbaşkanı Kürt partiler arasında uzlaşı veya oylama sonucu belirlenmeliydi ancak bu gerçekleşmedi" denilen açıklamada KDP adayı Fuad Hüseyin'in oylamadan çekildiği de belirtildi.
Reuters haber ajansı, Salih'in IKBY'nin bağımsızlığı konusunda daha ılımlı bir tonunun olmasının, Cumhurbaşkanı seçilmesini sağladığını belirtti.
 

Son Güncelleme: 03.10.2018 10:10
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