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Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ile Siirt'in Pervari ilçesi ve Tunceli kırsalındaki hedeflere yönelik hava harekatında 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ile Siirt'in Pervari ilçesi ve Tunceli kırsalındaki hedeflere yönelik hava harekatında 15 terörist etkisiz hale getirildi.

02 Haziran 2018 Cumartesi 10:22
Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ile Siirt'in Pervari ilçesi ve Tunceli kırsalındaki hedeflere yönelik hava harekatında 15 terörist etkisiz hale getirildi.


Genelkurmay Başkanlığı, Tunceli merkez kırsalında yürütülen operasyonda tespit edilen 7 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği hava harekatının yanı sıra dün ve bugün Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi ve Siirt'in Pervari ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine de hava harekatı düzenlendiğini bildirdi.

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi ile Siirt'in Pervari ilçesi ve Tunceli kırsalına yönelik, 1-2 Haziran'da düzenlenen hava harekatları neticesinde silahlı 15 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

 


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Son Güncelleme: 02.06.2018 13:50
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