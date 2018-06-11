Irak'ın Kuzeyi ile Bestler-Dereler'de terör hedefleri vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2, Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde 9 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu 7 terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlarda hava harekatı ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21 oldu.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik 10 Haziran'da düzenlenen hava harekatında ise teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi, 2 terörist etkisiz hale getirildi.