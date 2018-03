İntikamın böylesi

22 yaşındaki Oxford Üniversitesi öğrencisi Louisa Manning kendisiyle alay eden erkek arkadaşından intikam almak için Diyet yaptı. En sonunda bütün kilolarından kurtulmayı başardı. Ve ardından da erkek arkadaşından intikam almaya karar verdi. Üniversite öğrencisi Manning, kısa süre önce çocukken sınıf arkadaşı olan bir erkek tarafından sorulduğunu söyledi. Bu erkek de çocukken kendisiyle her gün gittiği okulda fazla kilolarından dolayı kendisiyle alay ederek 'erkek canavar' anlamına gelen "manbeast" diyen kişinin ta kendisi. Aradan geçen yıllar sonrasında kilolarından kurtulup çok güzel bir genç kız olan Manning'i arkadaşı tanımadı.



Arkadaşlarının alayı Manning'in kilolarından kurtulmak için sağlığına dikkat edip yemek düzenini değiştirmesine vesile oldu. Genç kız geçen hafta Facebook sayfasında yazdığı yazıda zorba insanları anlattı. Bunun üzerine geçmişte kendisiyle alay eden erkek arkadaşının kendisini yatağa atmak istediğini söyleyerek kızdırdığını söyledi. İlk başta içinden hayır demek geldiğini anlatan Manning, daha sonra aklına parlak bir fikir geldiğini söyledi. Birkaç gün sonra bir restorantta buluşmak üzere randevulaştılar. Randevu günü geldiğinde restorana giden erkek arkadaşı ayırttıkları masada Manning'in 12 yaşındayken çekilmiş eski fotoğrafını buldu. Fotoğrafın arkasında Manning'in geçen hafta facebookta paylaştığı mektubu yer alıyordu.







Mektupta yazıyordu







"Merhaba ....., Bu gece sana katılamayacağım için üzgünüm. 8 yıl önceyi, hani şişman olduğum ve senin de alay ettiğin kilolarımı hatırlıyor musun? Ben üç yıl boyunca bir elma büyüklüğünden bile az yemek yiyerek geçirdim. Bu nedenle ben de akşam yemeği randevusunda seni ekmeye karar verdim. Alay ettiğin o kaşları bitişik kızı hatırlıyor musun? Her yeri, bacakları kıllarla dolu nefret ettiğin kızı? Sen ve arkadaşlarının üç yıl boyunca her gün bana "erkek canavar" dediğini hatırlıyor musun? Hayır belki de bilmiyorsun veya sekiz yıl sonra nasıl göründüğümü ve bu süre boyunca çektiğim lanetli tedaviden sonra tanımayacağını bilmeliyim. Hatırlaman için sana bunu göndermeyi düşündüm. Bir dahaki sefere beni düşün, fotoğraftaki kızı çünkü o seni ayağa kaldıran kızdır. Louisa"



Manning'in bunu facebook sayfasında paylaşmasından sonra yüz binlerce kişi tarafından takdir topladı. Hatta İngiltere'de yayınlanan Glamour Dergisi onu "Haftanın kahramanı" seçti. Ve dünyanın birçok yerinden kendisine destek mesajları geldi.