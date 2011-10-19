İntikamı çok ağır olacak

İSEDAK toplantıları için İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hakkari'de meydana gelen terör saldırılarını değerlendirdi. Gül, "Şunu kimse unutmamalıdır ki, bu acıyı bize çektirenler, misliyle karşılık göreceklerdir" dedi.



İSEDAK toplantıları için İstanbul Kongre Merkezi'ne gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, toplantıya katılmadan önce Hakkari'de 24 askerimizin şehit olduğu terör saldırılarını değerlendirdi.



Gül, "Şunu kimse unutmamalıdır ki, bu acıyı bize çektirenler, misliyle karşılık görecektir ve misliyle bu acıyı çekeceklerdir. Devletimizi bu saldırılarla sarstıklarını zannedenler, devletimizi hizaya getireceklerini zannedenler görecekler ki, bu saldırının intikamı çok büyük olacaktır, misliyle de alınacaktır. Silahla Türk devletine savaş açarak bir yere varılamayacağını eninde sonunda göreceklerdir. Bunlara yataklık edenlerin de bunların bu şekilde at koşturmasına fırsat verenlerin de muhakkak derslerini çıkarmış olmaları gerekir ve onların da neticelere katlanmaları gerekir. Bütün dünya şunu bilmelidir ki, Türkiye azimli, kararlı bir şekilde bu terörle sonuna kadar mücadele edecek, bu terör karşısında hiçbir şeklide sarsılmayacak ve sonuna kadar da bu işi bitirmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ben bir kez

daha bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Komutanlarımız bildiğiniz gibi bölgeye intikal etmişlerdir ama bu mücadelenin uzun soluklu bir mücadele olduğunu herkes bilmektedir. Dünyanın başka tarafında da böyle olmuştur. Bu konudaki kararlılığımız kesindir. Türkiye'deki demokratik gelişmeleri terör neticesinde elde ettikleri zehabına kapılanlar varsa şunu bilmelidirler ki, büyük bir tarihi yanılgı içerisindedirler. Kendi halkımızı kucaklamak, kendi halkımıza şefkat göstermek, kendi halkımızın hak ve hukukunu korumak başka bir şeydir ama teröre karşı asla taviz vermeden sonuna kadar kararlı bir şekilde mücadele etmekse hem devletin hem de milletin kararıdır. Bir kez daha şehitlerimize rahmet diliyorum. Bütün milletimize de başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.