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İntikam Almak İçin Erkek Arkadaşının Penisine Asit Döktü

İntikam Almak İçin Erkek Arkadaşının Penisine Asit Döktü

13 Ocak 2016 Çarşamba 21:05
İntikam Almak İçin Erkek Arkadaşının Penisine Asit Döktü
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İntikam Almak İçin Erkek Arkadaşının Penisine Asit Döktü

Humphrey Khoza, kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdikleri dakikaları dizüstü bilgisayarından gizlice kaydetti. Görüntüler bir şekilde internete düşünce ise olanlar oldu... Görüntülerin yayılmasıyla çılgına dönen genç kız sevgilisinin her zaman gittiği bara gidip videoyu onun yayıp yaymadığını sordu. Görüntülerin sevgilisinden çıktığını öğrenen genç kız küfrederek elindeki batarya asidini sevgilisinin penisine döktü!

Genç videonun internete nasıl sızdığını bilmediğini söyledi. Asıl kötü olan ise doktorlar Khoza’nın penisini bir daha kullanamayacağını ve idrarını bir tüpe yapmak zorunda olduğunu söylemesi oldu.

Çevresi Khoza'nın tazminazat davası açması gerektiğini söyledi fakat Khoza “Tazminat alsam bile bu hiçbir işe yaramaz çünkü erkekliğimi geri getirmeyecek. Onun hapse girmesi ise sadece onun geleceğini mahvedecek çünkü o henüz çok genç ayrıca benim davalara gidecek enerjim yok” diye konuştu.

"AMACIM ONUN PENİSİNİ YOK ETMEK DEĞİLDİ"
Genç kızın adının saklı tutulmasının yaşından dolayı olduğu kaydedilirken, “Amacım kesinlikle onun penisini yok etmek değildi, sadece çok sinirliydim ve yapmak istediğim tek şey hissettiğim acıyı onunda hissetmesiydi” diye konuştu.

Her iki tarafın gördüğü zararlara rağmen nasılsa genç kız hala reşit olmayan kişinin pornografik görüntülerini yaydığı için eski sevgilisinden tazminat talep etmek konusunda düşünüyor.  
Son Güncelleme: 13.01.2016 23:07
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