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27 Şubat 2017 Pazartesi 07:40

İntihar Saldırısı

Cezayir'in doğusundaki Konstantin kentinde emniyet merkezini hedef alan intihar saldırısında onlarca güvenlik mensubunun yaralandığı bildirildi.

İntihar Saldırısı
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KONSTANTİN'DE EMNİYET MERKEZİNİ HEDEF ALAN SALDIRIDA ONLARCA GÜVENLİK MENSUBU YARALANDI

Cezayir'in doğusundaki Konstantin kentinde emniyet merkezini hedef alan intihar saldırısında onlarca güvenlik mensubunun yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Konstantin kentinde yer alan Bab el-Kantara Mahallesi'ndeki polis merkezine girmeye çalışan bir intihar eylemcisi, polisler tarafından engellenmeye çalışıldığı sırada üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdi. Patlamada çok sayıda emniyet mensubunun yaralandığı ifade edildi.

Güvenlik güçlerinin, bölgeyi emniyet şeridiyle çevrelediği kaydedildi.

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