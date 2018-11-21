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Interpol Yarışında Rusya Kaybetti Güney Kore Kazandı: Yeni Başkan ‘kim’

Dubai, 21 Kasım 18 (.): Uluslararası Polis İşbirliği Teşkilatı\'nın (Interpol) yeni başkanı Güney Koreli Kim Jong Yang oldu. Interpol başkanlığının öne çıkan adaylarından Rus Alexander Prokopchuk yarışı kaybetti.

Interpol Yarışında Rusya Kaybetti Güney Kore Kazandı: Yeni Başkan ‘kim’

Dubai, 21 Kasım 18 (.): Uluslararası Polis İşbirliği Teşkilatı\'nın (Interpol) yeni başkanı Güney Koreli Kim Jong Yang oldu. Interpol başkanlığının öne çıkan adaylarından Rus Alexander Prokopchuk yarışı kaybetti.

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:41
Interpol Yarışında Rusya Kaybetti Güney Kore Kazandı: Yeni Başkan ‘kim’
Dubai, 21 Kasım 18 (.): Uluslararası Polis İşbirliği Teşkilatı\'nın (Interpol) yeni başkanı Güney Koreli Kim Jong Yang oldu. Interpol başkanlığının öne çıkan adaylarından Rus Alexander Prokopchuk yarışı kaybetti.
Pazar günü Dubai\'de yapılan oylamada 194 üye ülke Kim\'i başkan seçti. Kim Yang, kurumun daha önceki başkanı Çinli Hongwei Meng, rüşvet suçlamasıyla kendi ülkesinde tutuklandığı için istifa edince geçici olarak Interpol başkanlığını yürütüyordu.
Kim, iki yıl boyunca Interpol\'ün başkanı olarak görev yapacak. Güney Koreli yeni başkan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından destekleniyordu.
Emekli General Alexandre Prokoptchouk, Rusya\'nın Başkenti Moskova\'da Interpol Şefi olarak çalıştığı dönemde \'kırmızı bülten\' uygulamasını muhalifleri hedef alacak şekilde kullanmakla eleştiriliyordu.
Çin Yolsuzluğu İzleme Örgütü kendisinden haber alınamayan Hongwei\'nin, hukuk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Çin’de hakkında soruşturma olduğunu duyurmuştu.
Hongwei\'nin yerini alacak isim için Rusya yoğun bir diplomasi yürütmüş ancak ABD\'nin engeliyle karşılaştığını öne sürmüştü.
(AA/EURONEWS/FG)

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