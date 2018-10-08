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Interpol'ün Kayıp Başkanı İstifasını Sundu

Interpol'ün Kayıp Başkanı İstifasını Sundu

08 Ekim 2018 Pazartesi 06:44
Interpol'ün Kayıp Başkanı İstifasını Sundu

INTERPOL, EYLÜL SONUNDA KAYBOLAN BAŞKAN MING HONGVEY'İN İSTİFASINI SUNDUĞUNU VE YENİ BAŞKANIN 18-21 KASIM'DA SEÇİLECEĞİNİ DUYURDU


Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), eylül sonunda kaybolan Başkan Mıng Hongvey'in istifasını sunduğunu ve yeni başkanın 18-21 Kasım'da yapılacak Genel Kurul'da seçileceğini açıkladı.


Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Interpol tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mıng'ın istifa ettiği belirtildi.


Interpol Genel Sekreterliği adına yapılan açıklamada, "Bugün, 7 Ekim'de, Fransa Lyon'da bulunan Interpol Genel Sekreterliği, Mıng Hongvey'ın Interpol Başkanı olarak istifa kararını derhal işleme konulmak üzere aldı." ifadesine yer verildi.


Açıklamada, Interpol kuralları gereği yeni başkan belirleninceye kadar, en yaşlı yürütme kurulu üyesi sıfatıyla Güney Koreli Kim Jong Yang'ın görevi devraldığı ve 18-21 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak Genel Kurul'da yeni başkanın seçileceği kaydedildi.


Mıng'ın kayıp olduğu önceki gün duyurulmuş ve bununla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.


Interpol Başkanı seçilmeden önce Çin Komünist Partisi'nde önemli görevler üstlenen Mıng'in ülkesini ziyaret etmek üzere 29 Eylül'de Fransa'yı terk ettiği ve bu tarihten beri kendisinden haber alınamadığı ifade edilmişti. 


Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan bugün yapılan açıklamada ise, Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı da olan Mıng'ın yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındığı bildirilmişti.


Mıng, Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilmişti.

 

Son Güncelleme: 08.10.2018 10:28
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