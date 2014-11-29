İnternetten Tanıştı, 6 Çocuğunu Bırakıp Kaçtı

İngiltere'de internette tanıştığı adamla beraber olabilmek için 6 çocuğunu evde bırakıp Avustralya'ya gitti. Markete gidiyorum diyerek evden çıkan kadın yedinci çocuğuna hamile...



İngiltere'de 6 çocuk annesi kadın, internetten tanıştığı adamla beraber olabilmek için en büyüğü 14 en küçüğü 3 yaşındaki çocuklarını evde bırakıp Avustralya'ya gitti.



Çocuklarına 'markete gidiyorum' diyerek evden çıkan 43 yaşındaki annenin yedinci çocuğuna hamile olduğu açıklandı.



Çocukların evde yalnız kaldığı ise büyükannesini arayan çocukların aç olduklarını söylemesi üzerine ortaya çıktı. Büyükanne polise haber verdi ve polisler evde kalan çocukları buldu.



Polisler evde kedilerin de çocuklar ile birlikte yaşadığını ve evin sidik koktuğunu ifade etti.



Avustralya'da 6 hafta kalmayı planlayan kadın, polisin 'erken dön' çağrısını reddetti.



Ülkesine döndükten sonra mahkemeye çıkarılan kadın, 6 aylık ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.



Büyükanne ve büyükbabasıyla kalan çocuklar, mahkemede annelerini özlediklerini belirten kartonlar taşıdı.