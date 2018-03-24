Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116603
ALTIN
172.910
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6389
EURO
4.9052
Sınır Dışı Ettik, Kaçak Geldi
SINIR DIŞI ETTİK, KAÇAK GELDİ
Turist Olarak Geldi Hırsızlık Yaptı
TURİST OLARAK GELDİ HIRSIZLIK YAPTI
Ali 2 Gün Tutuklu Kalacak
ALİ 2 GÜN TUTUKLU KALACAK
Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner256

İnternette tanıştığı çocuğu kampa götürdü… Mahsur kaldıklarında…

Galler'de 15 yaşındaki bir çocukla ormanlık bölgede kamp yapmaya giden bir kadın, nehir sularının yükselmesinin ardından mahsur kaldı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, Rhiannon Scott adlı kadının çocukla cinsel ilişkiye girdiğini tespit edince polise teslim etti.

İnternette tanıştığı çocuğu kampa götürdü… Mahsur kaldıklarında…

Galler'de 15 yaşındaki bir çocukla ormanlık bölgede kamp yapmaya giden bir kadın, nehir sularının yükselmesinin ardından mahsur kaldı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, Rhiannon Scott adlı kadının çocukla cinsel ilişkiye girdiğini tespit edince polise teslim etti.

24 Mart 2018 Cumartesi 15:03
İnternette tanıştığı çocuğu kampa götürdü… Mahsur kaldıklarında…
banner238

Wrexham şehrinde yaşayan 24 yaşındaki Scott, internette tanıştığı 15 yaşındaki çocukla birlikte Gwynedd’daki bir kamp alanına gitti.

Nehrin yükselmesiyle 5 saat boyunca yerlerinden kıpırdayamayan ikiliye itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti. Çocukla cinsel ilişkiye girdiğini kabul eden Scott’ın ruhsal problemler yaşadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Scott ifadesinde, çocuğa ilk olarak cinsel içerikli fotoğraflar gönderdiğini daha sonra ise kamp yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Çocuk ailesine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç modelin feci ölümü… Uyuşturucu etkisindeyken…
Genç modelin feci ölümü… Uyuşturucu etkisindeyken…
Dünyaca ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü oyuncu hayatını kaybetti
6.8 ile sallandılar
6.8 ile sallandılar

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim