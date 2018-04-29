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“internette Mutlak Kontrol Yok“

İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) Küresel Paydaş İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı SallyCosterton, internet üzerinde hiç kimsenin mutlak kontrolü bulunmadığını söyledi.

“internette Mutlak Kontrol Yok“

İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) Küresel Paydaş İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı SallyCosterton, internet üzerinde hiç kimsenin mutlak kontrolü bulunmadığını söyledi.

29 Nisan 2018 Pazar 11:11
“internette Mutlak Kontrol Yok“

 İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) Küresel Paydaş İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı SallyCosterton, internet üzerinde hiç kimsenin mutlak kontrolü bulunmadığını söyledi.

 

İnternet kullanıcı sayısı 4 milyarı aşarken, küresel dünyada internetin nasıl yönetileceği tartışma konusu olmaya devam ediyor.

 

BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) ülkelerinin kendi internet yönetim sistemine sahip olma çalışmalarıyla söz konusu tartışmalar sürerken, IP adresleri gibi internet yönetimi konularından sorumlu ICANN temsilcileri, "internetin yönetimi ve geleceğine" ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

 

ICANN Küresel Paydaş İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Costerton, internet üzerinde hiç kimsenin mutlak kontrolü olmadığını ileri sürdü.

 

İnternet ekosistemi içinde ICANN'ın rolünün önemli olduğunu fakat bunun sınırlı kaldığını aktaran Costerton, kurumun misyonunun sürekli ve güvenilir internet sağlanmasına katkı sunmak olduğunu anlattı. "Türk internet kullanıcılarını, kurumumuzun internet yönetişimine ilişkin çalışmalarına katılmaya davet ediyorum." diyen Costerton, kullanıcıları ICANN tarafından yılda üç kez dünyanın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen kamuya açık ücretsiz toplantılara katılarak internet konusunda alınacak kararlara katkı sağlamaya çağırdı.

 

"ALAN ADINDA KÜRESEL DEĞİŞİM YAŞANIYOR"

 

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre 2023'e kadar mevcut 4 milyar internet kullanıcısına 1,5 milyar kullanıcının daha ekleneceğine işaret eden Costerton, şunları kaydetti:

 

"Bu 1,5 milyar yeni kullanıcının çoğu Ortadoğu, Afrika ve Türkiye'nin içinde bulunduğu Asya'dan gelecek. Bu kapsamda Türkiye'de 5. Ortadoğu DNS Forumu'nu düzenledik. İnternet aslında her şey. İnternet genişliyor ve böylece alan adı sistemi de büyüyor. Alan adında her bölgenin kendine özgü zorlukları ve fırsatları var. Burada küresel bir değişim yaşanıyor. Bu yüzden interneti farklı dillerde daha erişilebilir hale getirerek küresel erişimini artırmaya katkı yapmayı hedefliyoruz. İnternette İngilizce hakim dil konumunda bulunuyor. ICANN olarak yerel dillere tercüme konusunda çok vakit ve para harcıyoruz. İngilizce konuşamayanları sisteme dahil etmek üzere çok çalışıyoruz. Hedeflediğimiz yerde değiliz."

 

"GENÇLERİN KARAR SÜRECİNE KATILMASINI İSTİYORUZ"

 

Costerton, BRICS ülkelerin kendi internet yönetim sistemlerine sahip olma çalışmalarını değerlendirirken, internetin önemi arttıkça bu tartışmaların olacağını söyledi.

 

İnternette yerelleşmenin ve kadının rolünün artacağına işaret eden Costerton, "Gençleri daha fazla görmek istiyoruz. Onların interneti sadece kullanmasını istemiyoruz. Karar verme süreçlerine katılmalarını istiyoruz." diye konuştu.

 

"TÜRKİYE WEB SİTELERİNE EV SAHİPLİĞİNDE BÖLGE LİDERİ"

 

ICANN'ın Ortadoğu’dan Sorumlu Küresel Paydaş İlişkileri Başkan Yardımcı BaherEsmat ise Ortadoğu'da çatışma bölgelerine ulaşmada zorluklar olduğunu ifade etti. Buna rağmen bölgede internet penetrasyonunun sekiz yılda üçe katlandığını bildiren Esmat, “2017'de yüzde 60'a yükseldi. Türkiye'de ise internet kullanımı, yüzde 70’e yakın ve dünya ortalamasının üzerinde. Türk nüfusunun yüzde 66,8'i interneti kullanıyor ancak geri kalan yüzde 33,2'sinin interneti kullanması için neler yapacağımızı düşünmemiz lazım.” diye konuştu.

 

Türkiye’nin internet sitelerine ev sahipliğinde bölgenin lideri olduğunu belirterek, “Ülkede ICANN akrediteli alan adı kayıt hizmeti veren 7 şirket var. 400 bin adede yakın '.tr' uzantılı alan adı tahsis edilmiş durumda.” ifadesini kullandı.

 

ICANN İstanbul Bölge Ofisi Genel Müdürü NickTomasso da beş yıl önce Ortadoğu ve Afrika'daki paydaşlarına daha iyi hizmet verebilmek için İstanbul Bölge Ofisi'ni hizmete açtıklarını belirtti. Tomasso, ICANN’ın 1998 yılında kurulduğunu ve kamu yararına faaliyet gösterdiğini anlatarak, kurumun rolünün, alan adı sistemi, internet protokolü adresleri ve protokol parametreleri düzenleyerek, tek bir küresel internetin kullanılmasını sağlamak için kuralları uygulamak ve politikalar belirlemek olduğunu ifade etti.

Son Güncelleme: 29.04.2018 15:34
Anahtar Kelimeler:
InternetteMutlakKontrol
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