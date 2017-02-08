İnternetin Yeni Fenomeni Oldu

Rusya'da Yeni İnternet Fenomeni Kaslı Barbie Oldu



Rusya’nın Saratov kentinden 20 yaşındaki Julia Vins, ‘bebeksi’ yüzünün yanı sıra vücut kasları ile de ilgi çekiyor.Spora 15 yaşında başladığını ifade eden Vins, Sputnik’e yaptığı açıklamada daha güçlü olmak istediğini ve günlük antrenmanlarla istediği sonucu alamamasının ardından halter sporuyla ilgilenmeye başladığını ifade etti.Sosyal Medya hesabı Instagram’da 416 bin takipçisi olan ve hayatı için tercihlerini hep kendisinin yaptığını belirten Vins “Ailem hiçbir zaman bana engel olmadı, etrafımdaki bazı insanlar beni anlamadı, birçok arkadaşım bu işi bırakıp bir iş sahibi olmamı söylediler.Şimdi birkaç yılın geçmesinin ardından seçimimin doğru bir seçim olduğunu söyleyebiliyorum” dedi.