banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95283
ALTIN
187.341
DOLAR
4.6268
STERLİN
6.1165
EURO
5.3858
Polisiye Olaylar…
Polisiye Olaylar…
İskele ve Civarında Bazı Bölgelerde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi...
11 yaşındaki turist kız kayboldu
11 YAŞINDAKİ TURİST KIZ KAYBOLDU
Yücel Köseoğlu Kabri Başında Anılacak!
Yücel Köseoğlu Kabri Başında Anılacak!
banner282

Instagram'a görüntülü görüşme özelliği geldi

Popüler sosyal medya platformu Instagram, son güncellemeyle görüntülü görüşme özelliğini kullanıma sundu.

Instagram'a görüntülü görüşme özelliği geldi

Popüler sosyal medya platformu Instagram, son güncellemeyle görüntülü görüşme özelliğini kullanıma sundu.

27 Haziran 2018 Çarşamba 12:05
Instagram'a görüntülü görüşme özelliği geldi

Instagram'a görüntülü görüşme özelliği geldi

Popüler sosyal medya platformu Instagram, son güncellemeyle görüntülü görüşme özelliğini kullanıma sundu.

Fotoğraf ve video paylaşım sosyal medya ağı Instagram yeni güncellemesinde, grup ve bireysel kişilerle görüntülü konuşma özelliğini aktif etti.

4 kişiyle aynı anda görüntülü görüşme imkanı

Geçen aylarda düzenlenen F8 konferansında duyurulan özellik, kendiniz dahil 4 kişiyle grup sohbeti yapmanıza imkan veriyor.

Buna ek olarak kişilerinizle sohbet ederken, ekranı küçültebilir ve bu sayede akışa göz atmaya devam edebilirsiniz.

Keşfet özelliğine kategoriler eklendi

Instagram'ın keşfet özelliğine gelen güncelleme sayesinde de, artık gönderiler belli kategoriler altında takip edilebilecek. İlgi alanlarına ve daha önceki takiplere göre değişebilen bu kategorilerde; Senin için, Güldürü, Stil, Müzik, Güzellik, Yemek, Dekorasyon, Spor ve Oyun gibi farklı kategoriler var.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
May İle Çipras AB-Türkiye Sığınmacı Anlaşmasını Görüştü!
May İle Çipras AB-Türkiye Sığınmacı Anlaşmasını Görüştü!
Çin'den Tayvan'a Uyarı!
Çin'den Tayvan'a Uyarı!
"UAÖ: “Myanmar Ordusu, İnsanlığa Karşı Suçlarla İlgili Adalet Önüne Çıkarılmalı“
"UAÖ: “Myanmar Ordusu, İnsanlığa Karşı Suçlarla İlgili Adalet Önüne Çıkarılmalı“
Gümrük Birliği’nin Genişlemesi AB’nin Gündeminde Değil
Gümrük Birliği’nin Genişlemesi AB’nin Gündeminde Değil
Fransız Kasaplardan “vegan Militanlar” Tepkisi
Fransız Kasaplardan “vegan Militanlar” Tepkisi
Endonezyalılar Sandık Başında
Endonezyalılar Sandık Başında
Abd Dışişleri Bakanlığı: “s-400 Satışı Olursa Türkiye’ye Yaptırım Uygulayacağız”
Abd Dışişleri Bakanlığı: “s-400 Satışı Olursa Türkiye’ye Yaptırım Uygulayacağız”
Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı
Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı
AB, Makedonya ve Arnavutluk'la katılım müzakerelerini başlatacak
AB, Makedonya ve Arnavutluk'la katılım müzakerelerini başlatacak
Trump'ın DEAŞ'la mücadele özel temsilcisinden Türkiye açıklaması
Trump'ın DEAŞ'la mücadele özel temsilcisinden Türkiye açıklaması

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim